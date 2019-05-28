留下遺書後離家！女「上身赤裸」趴臥後龍沙灘　四肢癱軟亡

▲女子趴臥在水尾沙灘處，被散步民眾發現時已經明顯死亡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

社會中心／綜合報導

苗栗縣後龍鎮水尾沙灘28日下午5時發現一名女子疑似溺水，陳屍在沙岸處，民眾見狀後嚇得急忙報警；警消到場後初步檢視，發現女子四肢癱軟已經明顯死亡，且其身上並無任何證件，一時之間也難以辨識身分。警方事後追查，發現死者是設籍在公館鄉的48歲女子，且家中還尋獲遺書一封，初步研判應是輕生身亡。

警方指出，散步民眾發現時，女子倒臥在水尾沙灘處，上身赤裸、面部朝下，一動也不動，救護人員到場檢視，她已經沒有呼吸心跳，雖然未出現屍斑，但四肢癱軟明顯已經死亡，經送醫搶救後仍然宣告不治。

由於女子身上並未攜帶證件，一時之間身分成謎，警方持續調查追縱下，才發現死者是設籍在公館鄉的48歲女子，28日中午11時許獨自離家，並搭乘計程車到外埔漁港處；警方指出，女子在離家前還留下一封遺書，內容簡短提及自己久病厭世，因此初步研判應是輕生案件，但確切案情仍待進一步釐清。

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▼警方經追查後才確認，死者身分是設籍在公館鄉的48歲女子。（圖／記者黃孟珍翻攝）