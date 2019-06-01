遺忘在校車內！4歲童悶3小時「脫水昏迷」　3名接送老師遭拘

▲4歲男童被遺忘在校車內，關了3小時才被發現。（示意圖／記者季相儒攝）

大陸中心／綜合報導

海南萬寧市大茂金色搖籃幼兒園一名4歲半男童上個月30日被遺忘在校車內，整整被悶了7小時才被發現送醫，導致當時嚴重中暑脫水，甚至處於昏迷狀況。目前，公安機關已依法對該幼兒園的園長、班主任、接送老師，以及司機進行偵查，並對這3名幼兒園教師處以刑事拘留。

據了解，當天早上，當時是由文姓司機開車，與一名符姓老師一童接送學生；而在9點接送完成後，司機便開車回去休息，卻沒發現車裡頭還有一名男童為下車。直到中午，司機再度發動車子才驚見孩子被悶在車內。由於該名男童一直處於昏迷狀態，園長便在下午4時左右將他送往海南省兒童醫院進行治療。

▲該名男童仍在海南省兒童醫院治療中。（圖／取自免費圖庫photoAC）

事發後，萬寧市教育局立即成立事件處置領導小組，該局相關負責人在第一時間趕到醫院探望幼兒情況，同時也不斷安撫家長；除此之外，萬寧市教育局派人進一步加強對該園進行監管，確保不再出現相關事故的前提下，該園暫時能繼續辦學，並責令須在本學期結束後，停止辦學進行整頓。

據悉，該名男童仍在海南省兒童醫院治療中。此外，公安機關也依法對該幼兒園園長、班主任、接送老師、司機進行偵查，並對3名失職老師處刑事拘留；不過，因園長懷有8個月身孕，所以警方依法對其採取取保候審。目前，該案件正在進一步偵查中。