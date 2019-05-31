「韓國瑜怎會跟這種貨色對上眼？」董念台批：孫大千是卑鄙小人

▲韓國瑜。（資料照／記者賴君欣攝）

政治中心／綜合報導

國民黨2020總統候選人代表未定，資深媒體人李艷秋、討債名人董念台也發表看法。李艷秋表示，鴻海董事長郭台銘和高雄市長韓國瑜「先處理楊秋興和孫大千吧！」、「韓國瑜繼續讓孫大千站在身邊，應該是覺得自己朋友太多吧！」；而董念台則批「因為孫是一個卑鄙小人，韓怎會跟這種貨色對上眼？」

董念台31日在臉書提到，當孫大千成了韓國瑜身邊人，他著實嚇了一大跳。「因為孫是一個卑鄙小人，韓怎會跟這種貨色對上眼？也因為孫的出現，我從此不再相信韓會是一個能做大事之人！」

董念台認為，韓國瑜的各種文宣都隱藏著算計，且挾「韓粉」技巧性威逼國民黨。尤其一再的扮演「被迫害者」，如此巧妙的製造不少對立，讓真正「愛韓」的人，從失望到絕望。他說他曾「傳簡訊」給韓國瑜，希望韓國瑜要遠離孫大千，可惜只有「感謝」二字回應。「我除了失望外，也覺得韓日後定會因孫而吃暗虧。」

李艷秋30日也在臉書PO文「郭台銘韓國瑜，先處理楊秋興和孫大千吧！」國民黨初選，看來是韓國瑜郭台銘相爭的局面，「郭韓本尊都還維持了最起碼的和諧面貌，只不過他們的代言人越來越離譜。」

李艷秋認為「要挑戰大位的人，除了自身條件外，另一個最好的觀察指標就是：他身邊站著什麼人？」因為能站在他身邊的，是他倚重的、聽從的、能了解他內心的人。而這個人就是候選人的投射，也映照候選人的用人格局。她分析前高雄縣長楊秋興、前立委孫大千的共同點及不同之處，同時更批「韓國瑜繼續讓孫大千站在身邊，應該是覺得自己朋友太多吧！」

文末，李艷秋指出，「國民黨初選會不會像民進黨般撕破臉？端看郭韓二人如何處理楊秋興和孫大千二人。」、「都不說說小英、賴功德、柯阿北旁邊站著什麼人？賴和柯的旁邊都是阿扁，蔡旁邊是邱義仁，看官隨便選吧！」

另外，台北市議員徐巧芯則在政論節目上特別指名孫大千，她說「孫大千也是我們同黨同志，但是他經常會在臉書上面去講說這個有一些陰謀論。」、「又何以孫大千在網路上面去影射另外一位候選人是可以的」。徐巧芯也提及，許多韓粉仍然是理性的，同時希望孫大千「可以不要再害韓國瑜」。

▲孫大千。（圖／翻攝孫大千臉書）