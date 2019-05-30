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老師要他們做A咖！　景文科大127學生走秀當「旅館達人」

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▲▼ 景文科技大學旅館管理系「第九屆旅館達人選拔賽最終決賽」。（圖／記者崔至雲攝）

▲景文科技大學旅館管理系「第九屆旅館達人選拔賽最終決賽」。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

景文科技大學旅館管理系今（30日）舉行「第九屆旅館達人選拔賽最終決賽」，比賽選手分為高中職組及大專院校組，校內外共有127名學生參與，景文科大管理系為讓學生更身歷其境，更像國內各大飯店租借制服，並讓學生登上伸展台「走秀」，展現美姿美儀及專業風度。景文科大旅館管理系副教授王斐青表示，每一年看著學生的進步，師長們也越來越放心讓學生主辦一切的活動，期許每位學生變為A咖，化身專業的「旅館達人」。

王斐青說明，景文旅館管理系成立至今已經二十二年了，培育出許多業界的精英，今天的專業競賽也是特色課程的一環，儼然已成為該系每年的重頭戲，因此學生都全力以赴，爭取在畢業前得到旅館達人的校園得主，作為未來進入業界的金鑰匙，提升自身的競爭力。

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▲▼ 景文科技大學旅館管理系「第九屆旅館達人選拔賽最終決賽」。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 學生穿上國內飯店制服，登台走秀，展現專業與活潑的一面。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 景文科技大學旅館管理系「第九屆旅館達人選拔賽最終決賽」。（圖／記者崔至雲攝）

今年旅館達人競賽項目包含「房務整理」、「餐飲服務」、「托盤接力」、「伸展台走秀」，今年參加人數大爆發，刷新紀錄，除了76位大學組選手之外，還吸引了51位高中職學生前來參賽，景文科大更邀請遠東大飯店人力資源部協理汪選、君悅大飯店力資源部協理蔡宛伶、世貿聯誼社人事部主任張愛德，以及W大飯店人力資源部總監張淑娟擔任比賽評審，推動並教導同學們旅館專業氣質之重要性與意義，讓學生在活動中，不只是參與活動、技能交流，更重要的是從服務表現中獲得更多人生的經驗值，為自己學習道路增添光彩。

▲▼ 景文科技大學旅館管理系「第九屆旅館達人選拔賽最終決賽」。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼「第九屆旅館達人競賽暨成果發表展」邀請高中職同學參加，現場回響熱烈。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 景文科技大學旅館管理系「第九屆旅館達人選拔賽最終決賽」。（圖／記者崔至雲攝）

王斐青也表示，推動國際化是景文一貫的發展重點，這次比賽更有31位來自越南的優秀學生也加入今年的專業服裝秀的行列，他們雖然還來不及參加比賽，但是透過他們展示越南傳統服裝的節目中，可以讓觀眾一窺中越服裝特色的差異與風格。

▲▼ 景文科技大學旅館管理系「第九屆旅館達人選拔賽最終決賽」。（圖／記者崔至雲攝）

▲景文科大旅館管理系副教授王斐青表示，期許每位學生變為A咖，化身專業的「旅館達人」。（圖／記者崔至雲攝）
 

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關鍵字：景文科大,走秀,旅館達人,餐旅

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