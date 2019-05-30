雙傑群募500萬挑戰8611M世界第二高峰　盼大家勇於挑戰「人生的K2」

▲台灣青年登山家呂忠翰(右)、張元植(左)，及K2 Project總召集人詹偉雄(中)。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

台灣兩位青年登山家呂忠翰、張元植登頂馬卡魯峰(Makalu)，藉此為接下來6月挑戰世界第二高峰、海拔8611公尺的K2作準備，而4月發起的群眾募資「K2 Project」也在43天就號召超過1600位捐助者，贊助金額超過500萬，總召集人詹偉雄表示，期盼藉著這次的募資，讓每個人也都能一起勇敢面對「人生的K2」。

呂忠翰、張元植在5月選擇先攀登高度8485公尺、位於尼泊爾的的馬卡魯峰，和另一位台灣女傑詹喬愉於15日成功登頂，張元植表示，「會選擇先攀登這座山峰為K2做準備，有三個原因。」

▲呂忠翰、張元植登頂馬卡魯。（圖／K2 project 提供）



馬卡魯為世界前五高峰，攀登難度中等，張元植強調，但環境風險較低，「截自2017年止，共有463人登頂，另外有43人死亡，死亡率沒那麼高，最後是台灣還沒有人爬過，所以我們決定先挑戰8485公尺的馬卡魯。」

接下來呂忠翰、張元植將在6月14日啟程巴基斯坦，準備挑戰K2，作為台灣首2位挑戰K2的登山者，也特別發起了群眾募資，自4月18日上線以來，已經獲得超過1600人鼎力相助，募資金額突破500萬，在29日的分享會當天，也有不少支持者到場為兩位青年登山者應援。

▲許多支持者特別到場應援呂忠翰、張元植。（圖／記者顏如玉攝）



談起「K2 Project」，詹偉雄表示，台灣從來不是一個冒險的社會，雖然身處在許多高山的島嶼，但卻有高達90%的民眾沒有攀登過台灣的高山，更遑論國外的的山岳，但這次募資能在短短期間內就打破原先設定的目標，詹偉雄說，「這真的非常有意義，我希望透過這次的計畫、透過兩位帶回來新奇而動人的故事，讓大家在日常生活中發現自己「人生的K2」，全力以赴去面對它，這是這次活動最大的宗旨，也是大家支持的理由。」

▲滅火器楊大正(右一)也特別應援寫歌K2,We Too。（圖／記者顏如玉攝）