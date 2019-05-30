2019高校畢業歌票選／海山高中《燦夏》

《燦夏》

作詞：于曜綜

作曲：徐紹瑄、梁琄

演唱：徐紹瑄、梁琄、陳育徵、鄒汶諼

創作理念：

鳳凰花開，再緊握的手也得鬆開。

這首歌以友誼羈絆為出發點，畢業分手為轉捩點，並加入海山高中的特色，期待在未來能以音符讓夥伴們的回憶湧現，懷念高中那段輕狂少年。

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歌詞：

呆坐鏡子前 望著稚嫩臉龐（收拾好行囊）

踏著忐忑步伐去闖（夢在何方）

心中多少不安因子在碰撞

有些迷惘 或許徬徨

奇蹟 風雨操場邊相遇

約定 排球場上我和你

我們啟程翱翔天際

盛夏時節 憶起當年（最燦爛的那年）

埋首寫下青春詩篇

從前你們都在我身邊 肩併著肩 放手勇敢地去追

盛夏時節 你若走遠 （像思念 纏成線）

狂風暴雨也不退卻

友誼羈絆彼此向前 還得冒險

心始終跳動 這些故事還未完結

直到永遠

徘徊漢生東路看人來人往（迷失了方向）

回首你已不在身旁（有多希望）

找回下課嬉鬧的調皮模樣

教官的臉龐 腦海中蕩漾

時間在流逝 追夢卻不曾停止

把握最後衝刺 做自己人生的鬥士

突破社會殘酷限制 擄獲世人反覆重視

只求童言無忌有機會讓我再次放肆

奮力 奔過 光年熟稔的長廊

滿地 散落 陳年醉人的木棉香

眼前熟悉的身影 最信任的避風港

綿延無盡的友情是最迷人的溫柔鄉

就算傷痕累累

就算寂寞傷悲

舉起手向往事乾杯

盛夏時節 憶起當年 （最燦爛的那年）

板體伴我多少歲月

曾經追逐的滴滴點點

一一浮現 淚水模糊了視線

盛夏時節 你卻走遠（讓思念 纏成線）

串連你我最美瞬間

時間淬煉彼此蛻變 雨後破繭

光不停閃爍 過往回憶多麼真切

無怨無悔

一絲一毫 （一分一秒）

就算跌倒你是我的防護罩

就算山崩海嘯你當作依靠

狂妄的年少 咆哮（傻笑）狂飆 （瘋掉）有多驕傲 （逃離喧囂只要）迎風（展翅）飛翔

奔向夢想

盛夏時節 憶起當年（共患難的童年）

埋首寫下青春詩篇

從前你們都在我身邊 肩併著肩 不顧一切往前追

盛夏時節 你已走遠（鳳凰花 飄似雪）

狂風暴雨也不退卻

友誼羈絆彼此向前 還得冒險

淚滑落側臉 分手邁向新的一天

珍重再見

謝謝青春有你出現 我最懷念那個夏天

