2019高校畢業歌票選／長榮中學《未知･旅途》



《未知･旅途》

作詞：董宜婷、顏于娜、蔡秉哲、王炯翔

作曲：董宜婷、陳思妤、蔡漢醇、楊官諭

演唱：顏于娜、藍文婕、邱勝揚、王炯翔

創作理念：

上高中彼此的不熟悉,遇見了心中知己。

三年裡經歷了喜怒哀樂,彼此鼓勵把這些阻礙化成力量。

但最終的目標,還是能一起高飛創造自己的一片天。

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歌詞：

記不記得 第一次進校門

彼此陌生的我們

在這陌生 環境中遇見你

不知是不是我的幸運

忘記了嗎 第一次的相遇

我們都有青澀的臉龐

驀然回首 竟到了離別的時刻

No turning back Follow your heart

相信我們會闖出一片天

那道彩虹 就是我們要到的地方

一起經過走過悲傷

這些阻礙化成力量

（間奏）

忘記了嗎 第一次的相遇

我們都有青澀的臉龐

驀然回首 竟到了離別的時刻

No turning back Follow your heart

相信我們會闖出一片天

那道彩虹 就是我們要到的地方

一起經過走過悲傷

這些阻礙化成力量



經歷了36個月的職業倦怠

上課滑著手機被送週訓心滿期待

你的青春用了三年來戒掉懶惰依賴

第一次從廁所走到教官室的怦然心動

別意外 是必然

眼神應照的對方身影 是你

陌生成習慣的畫面 結局

別有緣無份

相信我們會闖出一片天

那道彩虹 就是我們要到的地方

一起經過走過悲傷

記得我們的約定

我們故事未完待續

相信我們會闖出一片天

那道彩虹 就是我們要到的地方

一起經過走過悲傷

這些阻礙化成力量 勇敢的前行