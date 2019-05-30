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新北市「三安大執法」民調出爐　警察整體服務獲8成市民肯定

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▲▼新北市警察局執行三安大執法，市民滿意度達到8成 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北市警察局執行三安大執法，市民滿意度達到8成 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市政府警察局針對治安、交通、公安，規劃新北三安大執法「治安、公安、交安」違法零容忍行動專案，新北犯罪人口率已逐年下降，「警察整體服務」8成市民表示滿意，警察局長陳檡文強調，市府打擊犯罪決心不容挑戰，全力打造市民安居樂業生活。

新北市警察局委託「台灣指標民調」在5月21日至23日，共訪問29個行政區，1088位年滿20歲以上的民眾，執行針對「新北警政治安滿意度調查」，以「扼止治安汙染源」、「治安、交通及公安大執法」、「警方行動效率」、「打擊犯罪的效率與決心」、「區間測速科技執法」、「新北市警察整體服務」之項目做調查，各項作為滿意度逾8成。

▲▼新北市警察局執行三安大執法，市民滿意度達到8成 。（圖／記者陳以昇翻攝）

根據調查，在「警察整體服務」及「警方行動效率」所獲滿意度最高，滿意的比率最高。針對「警察整體服務」，包括疏導交通、協尋失蹤人口、執行巡邏、路檢及處理案件等各項服務。

此次規劃三安大執法「治安、公安、交安」違法零容忍行動專案，扼止毒品氾濫、暴力鬥毆、職業賭場等治安汙染源，以斷水斷電及強力拆除有治安疑慮的場所，民眾對此項做法的滿意度，也高達81.3%表示滿意。

新北市警方運用「第三方警政」策略，結合市政府各局處行政部門，打擊色情、賭博等犯罪場所，以聯合稽查方式促使屋主改善，如發現有危害公安之虞，立即強制拆除淨化社區環境。透過高科技數據分析，找出轄區內易發生毒品犯罪及毒品人口經常出沒等熱點，鎖定286處增派警力加強巡邏攔查，共查獲各類毒品116件129人，查扣毒品1,516公克。

警察局長陳檡文表示，上述民調結果是市民對新北市警局在治安及交通維護工作上的努力成果肯定，但尚有進步的空間，將與同仁持續努力，貫徹市長指示，全力達成打造市民「安居樂業」生活環境的目標。

▲▼新北市警察局執行三安大執法，市民滿意度達到8成 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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關鍵字：三安大執法,新北市,警察

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