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永康警邀「與神同行者」簽署六公約　共創廟會優質文化

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▲為推動優質宮廟文化的重要政策，台南市警分局特別集結永康轄內各宮廟，召開「優質宮廟、文化府城」行動公約簽署座談會，由各宮廟代表完成簽署儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為推動優質宮廟文化的重要政策，台南市警分局特別集結永康轄內各宮廟，召開「優質宮廟、文化府城」行動公約簽署座談會，由各宮廟代表完成簽署儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為推動優質宮廟文，台南市警局集結永康各宮廟，5月29日晚上召開「優質宮廟、文化府城」行動公約簽署座談會，由各宮廟代表在特製的磁鐵上簽名，並上台貼在宮廟所在地的地圖上，完成簽署儀式，90多間宮廟齊聚一堂，達成共識，均願意為台南治安與環境盡心努力，並在「台南英雄」歡愉歌聲中圓滿結束。

▲為推動優質宮廟文化的重要政策，台南市警分局特別集結永康轄內各宮廟，召開「優質宮廟、文化府城」行動公約簽署座談會，由各宮廟代表完成簽署儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次宮廟簽署座談會由市警局長黃宗仁主持，永康分局長戴崇贒、刑事警察大隊副大隊長蔡宗憲及市府民政局、消防局、環保局等單位均派員列席參加。首先由永仁高中慈輝班醒獅團熱鬧開場表演，慈輝醒獅團曾榮獲臺南市傳統藝術競賽廣東獅組「優等」等殊榮，屢屢應邀至年節慶典等重大場合演出，來至各地不同家庭環境的學生，在黃華安老師的指導下，努力不懈苦練有成，本次擔任開場表演嘉賓，別具意義，也博得滿堂彩。

▲為推動優質宮廟文化的重要政策，台南市警分局特別集結永康轄內各宮廟，召開「優質宮廟、文化府城」行動公約簽署座談會，由各宮廟代表完成簽署儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局長戴崇贒會中針對「高自主管理、低環保公害、零聚眾鬥毆、交通真順暢、警民共協力、社會好期待」等6大宗旨做報告，並和與會的各宮廟代表進行意見交流。

▲為推動優質宮廟文化的重要政策，台南市警分局特別集結永康轄內各宮廟，召開「優質宮廟、文化府城」行動公約簽署座談會，由各宮廟代表完成簽署儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南早期因地域性的關係，不同族群的信仰習俗在此交會，民間信仰宮廟處處可見，堪稱「眾神之都」，但為何歷史悠久、豐富多元的傳統文化，卻得不到部分市民的支持，主要是噪音、環境汙染、交通及暴力事件，越來越受到市民重視，因此希望透過簽署儀式，呼籲宮廟自律，並約制信徒理性，不製造噪音、不打架滋事、不影響交通及不留下垃圾，警民共同協力，以符合社會期待。

▲為推動優質宮廟文化的重要政策，台南市警分局特別集結永康轄內各宮廟，召開「優質宮廟、文化府城」行動公約簽署座談會，由各宮廟代表完成簽署儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警局長黃宗仁表示，本次特別訂定行動六公約，透過宮廟座談會簽署儀式，期望各宮廟能以「自律為主、他律為輔」之原則，兼併獎勵及鼓勵之方式，共創廟會優質文化之氛圍。

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關鍵字：永康警,與神同行,廟會,優質文化

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