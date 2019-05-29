曾與恐龍生活過！黑龍江漁民捕獲1.3億年「活化石」達氏鰉

▲達氏鰉在1.3億年前即出現。（圖／翻攝自《中新社》）

記者馬叔安／綜合報導

黑龍江27日傳出有漁民捕獲素有「活化石」之稱的雌性「達氏鰉」，這種魚類起源於距今一億三千萬年的白堊紀，在全世界只有黑龍江流域才存在，具有重要的科學研究價值。《中新社》報導，這尾達氏鰉體重44公斤，年齡在 20 歲以上，背部和尾部有傷口，生命跡象穩定，將待其產卵並身體痊愈時放生。

報導指出，經技術人員鑒定，這尾達氏鰉因捕撈過程中造成傷害，警方與技術人員於是共同將該牠送達放流站進行救治，經技術人員檢查，這尾達氏鰉已有魚卵，將待其產卵並達到放生條件時，再將把牠和魚苗選擇合適地點放生。

▲黑龍江漁民捕捉到「活化石」達氏鰉。（圖／翻攝自《中新社》）

報導表示，達氏鰉俗稱鰉魚，是淡水魚類中體形最大的一種，曾與恐龍在地球上共同生活過，其原始古樸的外形1億多年來幾乎沒有改變，為瀕危野生保護動物，也是全世界唯有黑龍江流域才有的珍貴魚類。

百度百科指出，鰉魚形頭尖、尾歪、體長，顏色黃褐，身上無鱗，而在背脊和兩側有5列菱形的骨板，鰉魚長可達5.6米，重可達1000公斤，是一種底棲肉食性魚類，一口可吃掉幾十條魚，喜歡在沙質和鵝卵石底的江河中活動。