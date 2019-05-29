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瘋電影／哥吉拉II怪獸之王　核能發電的超級恐龍哥

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文／賴賴

▲▼哥吉拉II怪獸之王。（圖／ｉｍｄｂ）

瘋言瘋語：

有一種布袋戲金光戲的風格，只是用電腦呈現，尤其一哥哥吉拉威名遠播，加入其他龐大的始祖型怪獸，電影娛樂價值高，年輕人的電影，傳遞了地球對人類很賭～～氣得訊息，人類對地球上的生物，在這一世紀裡，第六次生態大滅絕速度都前五次都快，這也更名正言順的使消滅人類的戰爭成立，電影從頭到尾都在忙，劇情流暢，內容單一，老梗就是好梗，好看。

集結了許多秘密未公開的超大型祖媽級生物，有長毛象、有泰坦飛蛾、有壞蛋龍，就這樣一部哥吉拉很忙的電影，人物與電腦特效連結得很自然，除了章子怡格格不入令人不斷出戲的科學家以外，全體連小朋友都很好，而兩個小時重複地告知人類是王八蛋，這也不知道觀眾有沒有聽進去。回家冷氣還不是照吹，不節制的塑膠不斷生產。

最近很有感於環保這塊，這部電影完全正中我心，這個壞蛋的心情，可以理解不能諒解，僅僅是娛樂片的操作，幕後工作人員名單長到想上廁所，很有誠意的一部電影，可以帶小孩去看，寓教於樂的好作品。


 

片　　名：哥吉拉II怪獸之王
英文名稱：Godzilla: King of the Monsters
類　　型：冒險、奇幻、懸疑/驚悚
上映日期：2019-05-29
片　　長：131分鐘
導　　演：麥可道格堤
演　　員：薇拉法蜜嘉(Vera Farmiga) 、 渡邊謙(Ken Watanabe) 、莎莉霍金斯(Sally Hawkins) 、 凱爾錢德勒(Kyle Chandler) 、查爾斯丹斯(Charles Dance) 、 章子怡(Zhang Zi-Yi) 、小歐席亞傑克森(O'Shea Jackson Jr.)
國　　家：美國、日本 
語　　言：英語
發行公司：華納兄弟

劇情大綱

《哥吉拉II怪獸之王》身為傳奇影業的怪獸電影宇宙第三部電影，延續了《金剛：骷髏島》電影結局中的彩蛋，秘密行動單位：「君主組織」尋找的多頭泰坦級的怪獸，都將出現在電影中，在人類的城市裡無情地肆虐。

▲▼哥吉拉II怪獸之王。（圖／ｉｍｄｂ）

▲媽媽和壞人策畫減低人口數字。

▲▼哥吉拉II怪獸之王。（圖／ｉｍｄｂ）

▲哥吉拉能夠戰勝嗎?

▲▼哥吉拉II怪獸之王。（圖／ｉｍｄｂ）

▲哥吉拉被人類炸壞了，科學家要送電去給哥吉拉，使他快醒。


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關鍵字：瘋電影,哥吉拉II怪獸之王,賴賴,薇拉法蜜嘉(Vera Farmiga),渡邊謙(Ken Watanabe),莎莉霍金斯(Sally Hawkins)

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