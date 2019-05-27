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瘋電影／選情尬翻天　麻雀變鳳凰魯蛇男版

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文／賴賴

▲▼選情尬翻天。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

男版的「麻雀變鳳凰」，電影流暢好看，政治圈的愛情童話，劇本有新意，也符合時代議題，賽斯羅根和大美女莎莉賽隆原來便有一定的票房保證，而整體設計都是將不可能化為可能的梗來做核心價值，有勵志之嫌，不僅是美女愛上野獸，還是擁有全國最有權力的女人，寧可放棄江山也要醜人，很勇敢的一部電影。

整體劇情都偏向顛覆傳統、反邏輯思考的方式設計，不過在總統行程與形成必須付出的代價，可以想見這麼多年來為何台灣沒有進步，電影還加入了環保的概念，尤其是劇情中莎莉賽隆所說的，我們想盡辦法協助所有的弱勢團體，但其實地球才是最弱勢的一個。超強的整體劇本安排，好看，看完心情會很好。

非常喜歡賽斯羅根，編劇出身的他，所演繹的電影多是言之有物的，有環保意識、男女不平等、黑人白人歧視、社會地位的歧視、身高年齡懸殊的考驗、從政漂白的夢想，很多內涵。很大膽的卡司與劇本嘗試，好看。
 

片　　名：選情尬翻天
英文名稱：Long Shot
類　　型：愛情、喜劇
上映日期：2019-05-24
片　　長：02時05分
導　　演：喬納森萊文(Jonathan Levine)
演　　員：莎莉賽隆(Charlize Theron) 、 塞斯羅根(Seth Rogen) 、 巴布歐丹柯克 (Bob Odenkirk) 、 安迪席克斯(Andy Serkis) 、小歐席亞傑克森(O'Shea Jackson Jr.) 、亞歷山大史柯斯嘉(Alexander Skarsgard)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：龍祥


劇情大綱

夏洛特菲爾德（莎莉賽隆 飾）是全球最有影響力的女性之一，聰明、八面玲瓏又成就非凡，是個掌握大權又能幹的外交長才，幾乎是十項全能。弗瑞夫拉斯基（塞斯羅根 飾）是個才華洋溢又自由自在的新聞記者，卻經常惹禍上身。這兩個人沒什麼共同點，但她曾經是他的保姆，也是他兒時的暗戀對象。

當弗瑞意外地和夏洛特重逢時，他自我解嘲的幽默和對她少年時理想主義的回憶，令她甚為著迷。在準備參選總統的同時，夏洛特在一時衝動下聘任弗瑞為她的演說擬稿，讓她信賴的顧問團都為之驚慌失措。在夏洛特的團隊中，弗瑞總是格格不入，也沒準備好面對她在鎂光燈下的絢爛生活，但是兩人擦出了愛的火花，後來演變成踏遍全球各地的浪漫之旅，引發了一連串令人意外又充滿危險的遭遇。

▲▼選情尬翻天。（圖／imdb）

▲政治圈的郎才女貌，其實帥哥說話烙風。

▲▼選情尬翻天。（圖／imdb）

▲真正的朋友，都在落魄未成功時認識的。

▲▼選情尬翻天。（圖／imdb）

▲真愛比什麼都珍貴。

 
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關鍵字：瘋電影,選情尬翻天,賴賴,莎莉賽隆(Charlize Theron),塞斯羅根(Seth Rogen),巴布歐丹柯克 (Bob Odenkirk)

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