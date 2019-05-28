瘋電影／非分熟女　被離婚的熟女立志破處

文／賴賴

瘋言瘋語：

男主角表現出色亮眼，吳慷仁把片中留法懷舊到香港尋找母親味道的花美廚師，詮釋得淋漓盡致，為整部電影加飽空洞處，他所詮釋的廚師，不論在舉手投足及刀法，都看得出相當用心，自然而生動，真的就像一個花花廚師的氣質，對比下女主角的陰鬱痛苦，蔡卓妍顯得表現得表面而不夠，想必編劇會選擇鋼管舞表演，除了反差女主角性格的保守以外，當然就是要搶票房，這段表演理論上應該是片中重點，可惜看不到深度，除了搭配其他辣妹少少鏡頭外，鋼管舞無比可惜。

葉童雖然戲不多，但實在是超級加分，吳慷仁與葉童的演技堪稱上流。

觀賞時有點錯亂，有「小森食光」的味道，卻又是都會男女情慾片，整體感是不錯看的，只是開始的剪輯和剪輯落點有點怪，刻意特寫演員表情都顯得不自然，不過是一個值得鼓勵的作品啦。

台灣香港電影圈有著相同宿命，資金不豐市場不大的前提，投資卻步，巧婦難為無米之炊，香港電影加油。



片 名：非分熟女

英文名稱：The Lady Improper

類 型：劇情

上映日期：2019-05-24

片 長：01時32分

導 演：曾翠珊

演 員：吳慷仁 、 葉童 、 太保 、 蔡卓妍(Charlene Choi)

國 家：香港

語 言：粵語、國語

發行公司：華映



劇情大綱

小敏（蔡卓妍飾）和青梅竹馬的阿權結婚4年了，但誰都沒有想到，她仍然是個處女，她以為丈夫會接受這樣的生活，和她一起過下去，但丈夫最終為此決定離她而去，徹底打碎了她平靜穩定的生活。

如今的小敏，丈夫沒了，工作也沒了，只好回家幫父親經營家中快倒閉的茶餐廳，她請了神秘廚師家豪（吳慷仁飾）掌廚。家豪有著一套獨特的烹飪哲學，過程如同性愛，充滿色香味的刺激。家豪的美食讓餐廳門庭若市，而他享受現在的生活態度讓小敏窺探出男女性愛的奧秘。



小敏打開枷鎖，邁出身體自主的一步後，初嘗魚水之歡的她，仍不知自己在期盼什麼樣的人生，便更加瘋狂地探索更多未知的自己...。

▲吳慷仁做菜很像真的廚師。

▲廚房把妹功夫了得。

▲蔡卓妍身材好可惜電影中看得不多。



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