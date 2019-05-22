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瘋電影／感謝上帝　主教放任天主教神父侵犯七十位男童

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文／賴賴

▲▼感謝上帝。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

難以想像這麼嚴重的性侵兒童案件，竟然可以拖延至今，必須導演拍成電影，這些擁有權利的神父們，才能真正繩之以法，果然宗教的國度，在貴族之上，看得很憤怒，比驚悚片還驚悚，是全天下父母的夢靨，踐踏老百姓的信任，以宗教之名犯罪，這樣的罪行可以被寬恕，那果然是神話，電影流暢細膩，將這個事件的所有層面都帶到了，導演說故事的功力十足，非常有意義的作品。

從每個童年被神父侵犯過的成年人出發，每個受侵犯者的遭遇皆不同，心理傷害面積之大不可想像，難得這些受害者願意發聲來警惕世人，如此駭人聽聞的社會案件，不僅司法程序緩慢，在受害眾人發後教會組織竟然仍然可以擱置，不可思議至極，法國天主教，果然不可理喻。

於電影中可見，這位有戀童癖神父早已告知主管自己的問題，但是里昂主教不但不處理，漠視受害兒童而繼續讓神父進行他的病程，於是至少有七十多名男童受害，而在電影上映後，而今里昂主教以68歲才被法國司法處以6個月緩刑，而他的辭職信遭教宗方濟各拒絕，引起教會領袖一片嘩然，受害者也同聲譴責。

這部電影不僅提高我們對兒童活動環境的重視，更打擊對於天主教信仰的認同。如果教宗對於這樣重大的犯罪問題，仍以冷漠忽略的方式對待，相信對天主教會是強烈打擊。


片　　名：感謝上帝
英文名稱：By the Grace of God
類　　型：劇情
上映日期：2019-05-10
片　　長：02時18分
導　　演：馮斯瓦歐容(Francois Ozon)
演　　員：梅維爾波柏(Melvil Poupaud) 、丹尼斯曼努奇(Denis Ménochet) 、史旺亞勞德(Swann Arlaud)
國　　家：法國
語　　言：法語
發行公司：天馬行空


劇情大綱

亞歷山大事業有成，家庭美滿，他有深愛他的嬌妻，還是五個小孩的爸爸。某天，他偶然得知當年曾經性侵他的神父又回到這個教區，他開始害怕有其他的小孩遭受他的魔爪，於是他選擇挺身而出，向社會大眾揭露神父的罪刑，一個接著一個的受害者紛紛加入「不再沉默」協會。但是並非所有受害者都這麼幸運，艾曼努因為幼時遭受性侵，無法與人有親密關係，具有暴力傾向，最後成為社會底層的癮君子。來自社會不同階層的他們合力對抗教會這個至高無上的龐大體系。

《感謝上帝》講述法國里昂地區的神職人員性侵多名兒童卻受到上司庇護的案件。為了避免來自各方面的阻力，導演在過去一年進行秘密拍攝，然而導演對於片中的神職人員採用了真實姓名，影片因此遭到抵制，被告的神父貝爾納．培耶納（Bernard Preynat）的律師甚至以「無罪推定」為由，要求戲院於判決前不得上映。感謝上帝！讓法國導演歐容備受爭議作品《感謝上帝》繼榮獲柏林影展評審團大獎之後，在法國上映的前一天，又打贏官司，得以順利上映，可謂大快人心。歐容在獲獎時也毫不諱言地說，他要和性侵受害者共同分享這座獎盃，正是他們勇敢的舉動啟發了他。這部影片就是要試著打破威權至上的教會機構與神職人員對兒童性侵案件上的沉默。

▲▼感謝上帝。（圖／imdb）

▲第一個發聲希望以溫和的方式處理神父侵犯男童問題，被主教說一套做一套的敷衍了。

▲▼感謝上帝。（圖／imdb）

▲「不再沉默」協會發掘許多曾受害已長大男童，希望不要再有男童慘遭神父毒手。

▲▼感謝上帝。（圖／imdb）

▲受害者，有的還會罹患心理疾病。


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ET快訊
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關鍵字：瘋電影,感謝上帝,賴賴,梅維爾波柏(Melvil Poupaud),丹尼斯曼努奇(Denis Ménochet),史旺亞勞德(Swann Arlaud)

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