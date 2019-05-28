林俊憲皮鞋開口笑　挺賴清德網友歪樓：明天一定要硬硬硬

▲林俊憲臉書發文。（圖／翻攝自林俊憲臉書）



政治中心／綜合報導

立法院會28日進行中選會主委被提名人李進勇人事同意權案投票，國民兩黨一早就發動甲級動員，雙方在主席台衝突不斷，在院會開始前也多事發生不斷推擠的動作。民進黨立委林俊憲在臉書發文說，今天國民黨阻撓議程，結果他的鞋子躺著也中槍，沒想到挺前行政院長賴清德的網友竟歪樓回應，要身為賴清德協商代表的林俊憲在29日中執會「一定要硬硬硬」。

針對李進勇人事同意權案，林俊憲在臉書發文說，國民黨阻撓議程，結果鞋子躺著也中槍，「不知應該找誰賠？國民黨還是民進黨團？」，沒想到網友竟更關心29日中執會，「賴粉」紛紛歪樓回應，「5/29的中執會就靠您了！大家會去聲援的～＃唯一支持賴清德」、「明天一定要硬硬硬，不要再妥協了」、「送一雙耐穿給委員，明天有更大場面，要穿戴全副軍裝，帶著無畏的信心，才能戰勝邪魔歪道！」、「明天你就穿雨鞋、雨衣戴安全帽力抗群魔！免得被口水淹了！加油！正義站在你這邊！」。

民進黨29日再舉行中執會時，扁聯會、喜樂島系統已大串連，發出「緊急動員」，號召群眾北上包圍黨中央聲援賴清德，準備要向黨主席卓榮泰施壓，不希望黨為總統蔡英文量身訂做。

卓榮泰28日也發出聲明指出，黨內問題是透過協調機制尋求解決，支持者及團體不用動員前去關心。至於總統蔡英文方面，初選發言人阮昭雄28日也表示，支持者秉持「三不原則」：不動員、不前往、不干擾中執會，讓中執會能夠順利進行，也避免不必要的衝突。

▲挺賴網友盼林俊憲堅持賴清德的立場。（圖／翻攝自林俊憲臉書）

