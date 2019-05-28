鐵工廠董娘36刀助夫自殺詐千萬保金　還用老鼠藥毒死智障女兒

地方中心／高雄報導

高雄一名王姓女子涉嫌幫王姓丈夫自殺，砍對方36刀致死又企圖詐領千萬保險金，被依幫助自殺罪嫌判3年2月徒刑。另外，王妻用類似的手法，用老鼠藥毒死有智能障礙的二女兒，還製造殺人案件的假象，領走255萬元保險金，橋頭地院依殺人等罪，判她徒刑12年。高雄高分院28日依家暴殺人等罪判她處有期徒刑10年。

▲王姓女子殺害丈夫，還用老鼠藥把二女兒毒死。（圖／東森新聞，下同）

判決指出，在仁武經營鐵工廠的王男因欠債又長年患有疾病，在妻子的協助下自殺，讓她能領取千萬保險金。而王妻的二女兒自幼便有智能障礙，王妻因長期照顧她身心俱疲，不想再繼續扶養，另加上自己還有卡債、房貸，每個需付7千至1萬元、廠房租金1萬5千元及其他家庭費用，竟痛下毒手把女兒殺了。

▲王妻狠心毒死患有智能障礙的二女兒，領取255萬元保險金。

回顧案情，2013年8月2日晚間，王妻先是把老鼠藥、藥酒混入寶特瓶中，並於同日23時許騎車將二女兒載到仁武區八控橋附近，騙二女兒喝下毒藥酒，害對方當場中毒死亡。不僅如此，狠心的王妻還故意將二女兒的衣服掀到胸部上方，隨即騎車逃離返回住處，企圖營造性侵殺人的假象。

▲王男在仁武經營鐵工廠，因欠債又長年患有疾病，在妻子協助下自殺。

當事件曝光後，王妻還向警方謊稱二女兒愛喝酒，常常有人拿酒引誘她出去等語。而王妻又於2016年11月間協助丈夫自殺，還將現場假裝成遭到移工酒後行兇，企圖再次詐保，檢警重啟調查，王妻才坦承毒殺二女兒領走255萬元保險金。

經橋頭地院審理，合議庭認為，王妻長期照顧智能不足的二女兒，身心俱疲不願撫養而毒殺她，與無差別殺人、因細故即動手殺人之犯罪態樣有異，尚未至泯滅人性之地步，並無處以死刑或無期徒刑，使其與社會永久或長期隔離之必要，且王妻坦承犯行，犯後有知錯悔改之意，因此依殺人等罪判她徒刑12年。案經上訴後，高雄高分院依家暴殺人等罪判她處有期徒刑10年。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

【更多新聞】

強逼情侶「車行活春宮」…冰塞內褲餵狗屎 新北7煞起訴！