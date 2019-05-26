富二代慘被未婚妻晃點他嫁　痴當「提款機」金援533萬老婆抓狂

▲馮姓女子逃婚嫁別人，癡情富二代仍無微不至，持續奉獻共533萬餘元，老婆發現怒了！（圖／記者周宸亘攝）

記者孫于珊／綜合報導

一名馮姓女子與陳姓富二代原於2008年6月訂婚，但馮女事後無故悔婚，不告而別。半年多後，馮女又主動與陳男聯繫，甚至自2010年間起，馮女開始多次向陳男商借金錢「救急」。癡情的陳男不計前嫌，對馮女索求的金錢、物品等均來者不拒，竟連她結婚生子後要求的生活費也一概答應。直到陳男結婚後，被妻子發現，才在妻逼迫下告馮女詐欺、侵占，並請求返還借款533萬餘元，但檢方認定陳男是自願贈與，將馮女不起訴，台北地院也僅認定2013年間馮女謊稱買房討「房貸頭期款」部分，陳男求償有理，判馮女須賠60萬元。全案仍可上訴。

判決指出，陳男對前女友馮女一向無微不至付出，僅管分手2年了，馮女主動來電稱需要錢「應急」，仍二話不說匯錢，不到1年已被坑走48萬餘元。

之後，2012年11月間，陳男獲悉馮女與錢男結婚生子，並在翌年3月初向對方確認，馮女還訛稱丈夫苛刻以對，棄子女於不顧，婚姻生活慘澹，所以與妹妹另行購置其他住處，為離婚後做保障等等，藉此向陳男索取房屋頭期款、貸款及婚後生活費。

直到2014年陳男與宣姓女子結婚後，被妻發現他竟贈百萬名畫給馮女，妻子當場氣炸，堅持提告，才中止了陳男猶如馮女「提款機」的不正常關係。



但馮女辯稱，2008年她與陳男年雖解除婚約，但仍持續交往，陳男所做的一切都是基於情誼持續「無條件供給」照料她生活，所以相關記錄都未曾有「借貸」兩字出現。而陳男知道她結婚生子的真相也沒有不開心，甚至還持續金援，所以刑事上不起訴，民事上也應無理由要求她返還借款或賠償詐欺所得。



法官審酌，陳男確實對馮女情深，500多萬幾乎都是自願給予，並非借貸契約關係，無理由請求返還。不過，馮女謊稱出國留學向陳男要錢，已構成以背於善良風俗方法加損害於他人的應該賠償情形，但已超過2年求償時效，僅2013年3月馮女謊稱買房索取60萬元部分，還在求償時效內，因此判馮女應賠償這筆款項。