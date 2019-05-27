國道借油殞命！夫遭撞飛「屍彈眼前」　妻淚訴：勸他麥安捏還是一直走

社會中心／綜合報導

國道一號五楊高架橋27日清晨4時許傳出驚悚死亡車禍，40歲的柯姓男子當時駕駛奧迪轎車南下桃園，不料座車駛上高架後卻發現油料燃盡，因此下車尋求好心人「借油」，但卻當場遭撞飛慘死；目睹全程的妻子嚇到語無倫次，不停地落淚痛哭，悲痛直呼「我當時就覺得很危險，有跟他說『麥安捏啦』，但他還是不聽繼續走……！」

▲柯妻目睹丈夫在眼前遭撞飛、輾斃，情緒當場潰堤。（圖／攝影中心攝）

警方調查，死者柯男27日凌晨開車載著老婆從新北市三重出發，準備南下到桃園訪友，但卻在五楊高架南下37.6K處發現座車燃油耗盡，無法再發動前行，因此緊急將車停往路肩，在擺放好三角錐後，還拿起塑膠罐及軟管，向妻子說了句「我去攔車借點油，等等開下交流道後再找加油站」，隨後轉身逕自向車道走去。

妻子哀痛還原事發經過，表示當下她就覺得高架上車速相當快，丈夫借油的行為太過危險，因此還急忙出言勸阻，「麥安捏啦，很危險！」但丈夫卻充耳不聞，拿著塑膠瓶繼續走，當下她眼見丈夫不聽勸，急忙下車想將他帶回，怎料竟一語成讖，才剛走下車沒多久，立即目睹丈夫遭一輛高速行駛的轎車撞飛，後方一輛休旅車閃避不及還直接輾過，當場頭顱變形慘死。

▲柯男走下車尋找好心人借油，但卻遭自小客撞飛。（圖／記者陳以昇翻攝）

見到丈夫在自己眼前遭撞飛、輾過身亡，柯妻嚇到語無倫次，情緒激動地向警方表示，「一輛白色的、白色，他開很快，白色的轎車！」柯妻無助痛哭，表示車子沒油要攔車，「只是想找看看有沒有好心人，就是讓我們加一點點油……！」

▲柯妻哀痛指出，當時丈夫就只是想要借一點點油，怎料竟會發生憾事。（圖／攝影中心攝）

警方指出，第一部撞上柯男的白色自小客車是由63歲的陳姓男子駕駛，當時準備要開往桃園機場；而第二部輾過死者的休旅車，則由66歲的黃男駕駛，準備自基隆開往新竹。由於3車駕駛皆無酒精反應，再加上監視器過遠也無法判別肇因，因此將會檢視行車紀錄器釐清案情。

警方表示，在車禍發生前就有接獲通報，指稱五楊高架路肩處有故障車輛，當時同仁正準備趕往現場處理，怎麼也料不到竟會發生憾事；警方提醒，國道上車速相當快，如遇車輛故障，用路人可撥打1968求助，切勿冒險走往路中央求援。

▲警方提醒，如在國道上遇上車輛故障，應停靠路肩、擺放三角錐，並撥打1968求助。（圖／攝影中心攝）