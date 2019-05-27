影／「若政府會去重視那就是個屁」　楊儒門談農業現況：要先改變自己

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記者許展溢／台北報導

16年前被稱白米炸彈客的楊儒門，在台北市放爆裂物並貼上「反對進口稻米」、「政府要照顧人民」等字條，以此動作要求政府重視台灣開放稻米進口問題。多年過去，今（27日） 再談到台灣農業現況，他感嘆說，只有選舉要到了，政客才會出來喊「我們很重視農民、農業」，如果自己不先改變自己，若要說政府會重視，那就是個屁。

楊儒門現為彩田友善耕作執行長，今天出席地球公民基金會舉行的「農業違章要落日，工業發展不要糟蹋台灣農業」記者會。會後被問10幾年過去，政府對整個台灣農業好像也沒有多保護到哪？楊儒門說，從以前抗議到現在，最大的感受是「要先改變自己，之後社會會慢慢改變跟看見」，如果要寄望政府跟民意代表很難，因為選舉都需要錢，一定會先向錢看，不會先照顧農民。

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▲楊儒門認為，要先改變自己，之後社會會慢慢改變跟看見。（圖／記者許展溢攝）

楊儒門表示，也因為這樣，所以農民唯有在選舉時才會被大家提到， 就像最近這段時間大選快到了，才會有人出來說「我們很重視農業、農民」。楊儒門說，現在還是很多人會問自己會不會很激動，他笑說，「不會，等等還要回去打草，要把力量用在處理梯田的草上面。」

楊儒門指出，想要繼續讓土地存在，想要友善耕作的東西能賣出去時，只有這樣，這些事情才有可能成為真的，他重申自己再被問到要多激動時，只有認為，政黨或政府是選舉來的，選舉需要錢，現在政客講的這些話，都是為了選舉而用的。4年中大概只會照顧到8個月，就是要選舉的這8個月。

▲楊儒門表示，戴奧辛蛋講了快30年，到現在還是在發生。（圖／記者許展溢攝）

楊儒門強調，沒有先看清楚自己時，當看清這個社會時，這個社會很難進步，以後只會有鎘米、戴奧辛蛋等問題，這些狀況，講了2、30年，講到現在還一直發生。他反問，有哪一個人重視過？如果自己都不先重視問題時，不管民眾還是消費者，若說政府會去重視，那就是個屁。

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