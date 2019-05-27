瑞典這棵小樹「活了超過9560年」！身高僅5公尺…樹幹自我重生保年輕

▲年紀至少9560年的挪威雲杉「Old Tjikko」。（圖／翻攝自Sweden's national parks）

國際中心／綜合報導

瑞典于默奧大學（Umea University）科學家於菲呂山國家公園（Fulufjället National Park）發現一棵「世上最古老的樹木」，根系至少有9560年歷史，然而這棵樹並不是盤根錯節的大樹，而是僅有5公尺高的小樹。

綜合外電報導，這棵「挪威雲杉」（又名歐洲雲杉）被稱為「Old Tjikko」，雖然樹木看起來相當矮小年輕，但經過科學家利用「碳-14年代測定法」測試後，發現樹木的根系至少已有9560年歷史，樹幹相對年齡則較輕。

「Old Tjikko」是目前地球上已知最古老的歐洲雲杉，而且仍繼續生長。科學家發現，數千年以來，由於生活環境極端，因此這棵挪威雲杉一直以發育不良的灌木形式存活，漸漸的因為氣候暖化的影響才逐漸發展出一般的樹木形態。

這棵樹之所以能存活如此久，主要原因是其無性繁殖的特性。至於樹幹相對年輕，是因為這棵雲杉的樹幹能重新生長，只要樹根能完好無缺，就能進行多次的自我複製和生長。此外，科學家也發現附近的高齡雲杉年紀也約在8000年以上。

研究人員表示，可以透過「Old Tjikko」釐清9000多年前的冰河時期，並進一步了解當時的氣候。冰河時期的海平面比現在要低120公尺，許多水域於當時都是森林，這批古老的雲杉之所以能屹立不搖，很有可能是氣候寒冷乾燥，發生火災的可能性低，也很少受到人類的干涉。

▲Old Tjikko仍持續生長。（圖／翻攝自Wikipedia／Karl Brodowsky）