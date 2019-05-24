瘋電影／阿拉丁　史上最三八浮誇的阿拉丁神燈

文／賴賴

瘋言瘋語：

超好看的啦，史上最浮誇三八的神燈，龐大的製作經費，從服裝、皇宮、美術造型，美輪美奐，尤其是電腦合成設計完美無瑕，驚為天人，而歌舞的部分極致華麗，電影流暢內容好看，娛樂價值高，威爾史密斯的搞笑，感覺他自己都快笑出來，誇張的造型真的超爆笑，五顆星推薦的闔家觀賞電影。

雖然知道阿拉丁，但不知道可以被修正成這麼細膩生動，飛毯超有戲的，正義感十足的電毯雖然沒有臉，卻完全可以從肢體動作看出他的心意，而阿拉丁和神燈的互動也有不同過去的感受，為了阿拉丁的魁武，阿拉丁顯得嬌小許多，而阿拉丁的舞藝高強，一百分的娛樂佳作。

迪士尼電影，都是滿分全壘打的完美作品。

片 名：阿拉丁

英文名稱：Aladdin

類 型：冒險、奇幻

上映日期：2019-05-22

片 長：128分鐘

導 演：蓋瑞奇(Guy Ritchie)

演 員：威爾史密斯(Will Smith) 、 娜歐蜜史考特(Naomi Scott) 、馬文坎薩利(Marwan Kenzari) 、 努曼阿卡爾(Numan Acar)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：迪士尼



劇情大綱

擦亮神燈 小心翼翼許下三個願望...



在沙漠中心的古老城市裡，藏著神祕的傳說，只要獲得帶有魔法的神燈，法力無邊的精靈就會實現你的三個願望。機智的窮小子阿拉丁，遇上了勇敢獨立的茉莉公主，對抗邪惡巫師賈方，阻止他密謀叛變奪取國王寶座，藉由幽默調皮的神燈精靈出手相助，譜出一段浪漫的愛情故事。《阿拉丁》真人版電影音樂將由曾獲8座奧斯卡金像獎的配樂大樂艾倫孟肯擔任配樂，當中包括曾獲奧斯卡最佳原創歌曲的《A Whole New World》，更有全新創作的兩首歌曲。

▲威爾史密斯從頭到尾都蕭面。

▲服裝造型，美術陳設，富麗堂皇。

▲飛毯超搶戲。



★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI