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瘋電影／阿拉丁　史上最三八浮誇的阿拉丁神燈

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文／賴賴

▲▼阿拉丁。（圖／IMDB）

瘋言瘋語：

超好看的啦，史上最浮誇三八的神燈，龐大的製作經費，從服裝、皇宮、美術造型，美輪美奐，尤其是電腦合成設計完美無瑕，驚為天人，而歌舞的部分極致華麗，電影流暢內容好看，娛樂價值高，威爾史密斯的搞笑，感覺他自己都快笑出來，誇張的造型真的超爆笑，五顆星推薦的闔家觀賞電影。

雖然知道阿拉丁，但不知道可以被修正成這麼細膩生動，飛毯超有戲的，正義感十足的電毯雖然沒有臉，卻完全可以從肢體動作看出他的心意，而阿拉丁和神燈的互動也有不同過去的感受，為了阿拉丁的魁武，阿拉丁顯得嬌小許多，而阿拉丁的舞藝高強，一百分的娛樂佳作。

迪士尼電影，都是滿分全壘打的完美作品。

片　　名：阿拉丁
英文名稱：Aladdin
類　　型：冒險、奇幻
上映日期：2019-05-22
片　　長：128分鐘
導　　演：蓋瑞奇(Guy Ritchie)
演　　員：威爾史密斯(Will Smith) 、 娜歐蜜史考特(Naomi Scott) 、馬文坎薩利(Marwan Kenzari) 、 努曼阿卡爾(Numan Acar)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：迪士尼


劇情大綱

擦亮神燈 小心翼翼許下三個願望...

在沙漠中心的古老城市裡，藏著神祕的傳說，只要獲得帶有魔法的神燈，法力無邊的精靈就會實現你的三個願望。機智的窮小子阿拉丁，遇上了勇敢獨立的茉莉公主，對抗邪惡巫師賈方，阻止他密謀叛變奪取國王寶座，藉由幽默調皮的神燈精靈出手相助，譜出一段浪漫的愛情故事。《阿拉丁》真人版電影音樂將由曾獲8座奧斯卡金像獎的配樂大樂艾倫孟肯擔任配樂，當中包括曾獲奧斯卡最佳原創歌曲的《A Whole New World》，更有全新創作的兩首歌曲。

▲▼阿拉丁。（圖／IMDB）

▲威爾史密斯從頭到尾都蕭面。

▲▼阿拉丁。（圖／IMDB）

▲服裝造型，美術陳設，富麗堂皇。

▲▼阿拉丁。（圖／IMDB）

▲飛毯超搶戲。


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ET快訊
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關鍵字：瘋電影,阿拉丁戲,賴賴,威爾史密斯(Will Smith),娜歐蜜史考特(Naomi Scott),馬文坎薩利(Marwan Kenzari),努曼阿卡爾(Numan Acar)

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