駁斥婦聯會擬「轉為政黨」　雷倩嗆蔡政府：惡法違憲！

▲婦聯會主委雷倩。（資料照／記者黃克翔攝）

記者楊亞璇／台北報導

政黨法2年期限將至，婦聯會若未在今年底前轉型為政黨，將被廢止立案許可，即將面臨關門危機，傳出本週已召開常委會議，會中決議婦聯會將組成政黨。對此，婦聯會主委雷倩駁斥，強調仍在尋找其他可能，轟政府用惡法強逼轉型，完全違憲。

雷倩指出，婦聯會希望能成立基金會，兩度去函詢問內政部，是否有不組黨或成立基金會的其他可能，但對方都強調要以政黨法規定組政黨，否則將面臨清算的命運。雷倩也痛批，《政黨法》簡直是惡法，政府用惡法強逼轉型，違反憲法所保障人民政治參與、集會結社自由。

婦聯會發出聲明強調，婦聯會一直以來都作為公益組織，只是因為當年登記為「政治團體」，受政黨法規範需於今年12月6日前轉型，否則將面臨解散清算，常委會議曾兩度決議去函內政部，表達不願轉政黨或希望能轉型為公益性質基金會，皆未獲正面答覆，目前常委會仍在研議如何避免被解散清算之道。



婦聯會嚴正表示，自由時報再次未經查證，以假新聞誤導視聽，有違新聞道德，應予譴責。

至於婦聯會對於分會的補助，婦聯會表示，為支應各分會慈善公益事務，由分會擬具企劃案向總會提出申請並檢具報銷，自由時報將其牽拖至轉型政黨一事，純屬無稽臆測，有違新聞道德。