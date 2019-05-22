忘不掉亡妻！癡情男酒後持刀猛刺肚子　送醫搶救12小時不治

▲太思念亡妻，62歲彭男酒後持水果刀自殘，經12小時搶救仍宣告不治 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋車站前公園內一名男子持水果刀自殘，救護人員緊急送往亞東醫院急救，在中午12時院方宣佈急救無效死亡，據家屬表示，男子因妻子過世後思念亡妻，精神狀況相當不穩定，曾有一次自殘行為，後續將報請新北地檢檢察官及法醫相驗。

▼62歲彭男酒後從隨身提袋內拿水果刀自殘，經12小時搶救仍宣告不治 。（圖／記者陳以昇翻攝）

21日晚間11時許，有周姓民眾在新北市板橋新站路、站前路口的公園內，發現彭姓男子（62歲）抱著肚子滿手鮮血倒地哀嚎，警消獲報到場詢問受傷狀況，彭男還從隨身提袋內拿出一把水果刀，現場也無其他人，救護人員懷疑他自殘受傷，立刻將他送往亞東醫院急救。

經過院方搶救，在22日中午12時許，宣告急救無效，彭男傷重身亡。經警方調查，彭男為通報的失蹤人口，趕緊通知家屬前來了解狀況，家屬表示，2018年彭男妻子過世後，相當思念亡妻，多次表達想要跟隨共赴黃泉，精神狀況極度不穩定，期間還發生自殘行為。

21日晚間，彭男帶了一萬多元離家後就失聯，女兒擔心他發生危險，也通報轄區協尋，但仍然無法阻止憾事發生。警方在他口袋發現一張晚間9時許，在超商購買啤酒的發票，隨即步行到板橋車站前廣場，期間周遭都沒有可疑人士出現，研判他酒後情緒不穩，持水果刀自殘，後續將報請新北地檢署檢察官及法醫相驗遺體。

▼彭男到超商買啤酒喝 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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