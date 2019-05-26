人神共憤！北投渣男投毒殺8浪喵　網怒：記得找兇手索命

▲北市北投區文林北路近來多隻浪浪遭歹徒毒殺警追查中，有熱心網友拍下他們生前可愛模樣。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市驚傳有人涉用毒餌虐殺流浪狗事件！這起案件從5月9日起、浪喵暴斃地點幾乎都在北市北投區文林北路75巷內，有愛狗人士向警方報案指出，在該路段及中正高中校內的流浪貓狗，從當天到現在因誤食不明物品導致死亡的浪喵已高達8隻、還有其他2知流浪狗下落不明。

▲北市北投區文林北路近來多隻浪浪遭歹徒毒殺警追查中，有熱心網友拍下他們生前可愛模樣。（圖／記者張君豪翻攝）

對此轄區北投警分局石牌派出所警方表示，獲報後已調閱周遭監視器並鎖定一名身分可疑男子涉案；但警方強調，因動保法案件需待是市府動報處判定「虐待動物」報告書出爐後始可進行偵查作為，警方一切依規定辦理、有信心抓到這名毒殺狗貓的惡劣民眾。

▲北市北投區文林北路近來多隻浪浪遭歹徒毒殺警追查中，有熱心網友拍下他們生前可愛模樣。（圖／記者張君豪翻攝）

轄區北投警分局石牌所警方表示：從本月9日起接獲民眾反映、以文林北路75巷周遭包含中正高中、北投科技園區內有多隻流浪貓狗暴斃、愛狗人士向警方反映目前以有超過8隻流浪貓狗疑似吃了不明食餌導致暴斃死亡，他們懷疑有人刻意投毒虐殺流浪貓狗，石牌所警方目前已完成擴大調閱監視器，經分析後鎖定一名案發前後出入該地區的男子涉案。

▲北市北投區文林北路近來多隻浪浪遭歹徒毒殺警追查中。（圖／記者張君豪翻攝）

警方表示：接獲報案後警方曾會同動保處人員，到場採證並扣回遭毒斃的屍體、並在文林北路該處路旁花盆上發現不明藥物，目前動保處人員已帶回化驗蒐證，北投警方表示，將待動保處人員判定後，警方便可依法傳喚疑似投毒虐殺浪喵的涉案人到案說明。

北投警目前已派人加強巡邏該區域密度，並通知中正高中校方注意校內是否遭人擺放不明藥餌、以避免有更多無辜浪喵受害；警方指出投毒虐殺流浪貓狗已違反動物保護法，最高可處1年以上、5年以下有期徒刑，並可處50萬元以上罰金。

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