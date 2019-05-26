宜蘭海上長泳傳意外！4泳客緊急送醫1命危　活動喊卡

記者陳凱力、游芳男／宜蘭報導

5月26日上午，宜蘭頭城鎮烏石港的海上長泳活動發生一起意外，因海象不佳，多名泳客體力不佳，急需就醫。多名患者陸續送往不同的醫院急救醫治，海上長泳主辦單位「2019蘭陽海上長泳」也宣布活動取消，人員全部請上岸。

▲宜蘭長泳活動驚傳意外。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

上午9時12分，消防局接獲海上長泳指揮官第一大隊副大隊長張舜堯回報，頭城鎮烏石港海上長泳活動因海象不佳，許多泳客體力不佳，現場有多名泳客需要就醫，其中1名72歲梁姓女子因失去呼吸心跳，目前已送往杏和醫院急救中、51歲張姓男子由救護車載送至杏和醫院，經急救後目前已恢復意識，另一名15歲青少年因失溫被送至陽大附醫、一名61歲男姓因有嘔吐、身體不適而送至陽大附醫，目前海上長泳主辦單位「2019蘭陽海上長泳」宣布活動取消，人員全部請上岸。

【11：15新增更新】

9時58分經大隊長張舜堯回報，目前現場海上長泳泳客已陸續由橡皮艇接送或自行游上岸。

10時05分失去呼吸心跳的泳客梁女，經急救後已恢復脈搏插管中，後續將送往聖母醫院繼續急救。

10時40分，經現場大會與消防局指揮官清點人數後，1127人已全部上岸。

【14：15新增更新】

至中午12時為止，72歲梁女經急救後仍插管中，昏迷指數3分，已轉進外科加護病房。

51歲張男已於11時自行辦理出院，離開杏和醫院。

61歲張男自動辦理離院，離開陽大附醫轉往台中清泉醫院就醫。

15歲譚姓少年自行辦理出院。





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