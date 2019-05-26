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一次搞懂目標到期債保單　保險局教戰投保前留意5大風險

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▲▼理財,投資,保險,保單,業務員,理專。（圖／CFP）

▲目標到期債保單並非保本保息的商品。（圖／CFP）

記者戴瑞瑤／台北報導

近期最夯的投資型保單就屬「目標到期債保單」，去年銷售超過1000億元。但保險局提醒，這類保單並不是「保證保本保息」商品，保戶仍須承擔相關投資風險，購買前可要特別留意5大風險。

投資型保單是保戶以所繳保費，扣除一定費用後進行投資，且投資部分由要保人自負盈虧。而投資型保單可以連結的標的包括境外基金、證券投資信託基金(包括目標到期債券基金)、公司債、結構型商品等。

其中目標到期債券基金，因為設有到期日，主要是投資與基金到期日相近的一籃子債券，包括公債、公司債或金融債券等固定收益商品，所以投資人仍須承擔這些債券的相關投資風險。

因此，連結目標到期債券基金的投資型保單並不具「保證保本保息」特性。保險局表示，保戶應注意投保期間，仍須自行承擔目標到期債券基金所持有債券的相關投資風險。

其中會有5大風險：
1.債券發行機構如果在投資期間違約或被調降信用評等，導致影響債券價格而產生損失的信用風險。
2.因市場利率變化或對於未來利率走勢的預期，導致影響債券價格的利率風險。
3.債券到期日與基金到期日之間存在差異的提前贖回及再投資風險。
4.如果目標到期債券基金投資在外幣計價債券，以新台幣為繳費幣別的保戶，須承擔基金淨值受匯率變動影響的匯率風險，如果是以外幣為繳費幣別的保戶，保單期滿前或中途贖回時，外幣兌新台幣的匯率也可能與投保當時不同。
5.如果在保單期滿前中途贖回，須承擔基金以當時可能較低的淨值贖回，且會被收取其他贖回費用的中途贖回風險。

保險局強調，上述5大風險，都可能使保戶無法獲得預期的滿期收益，所以在購買連結目標到期債券基金保單前，應該審慎評估上述相關風險，確認自身風險承擔能力是否適合購買該類保單。

根據保險局統計，目前共有10家保險公司銷售目標到期債保單，去年整年新契約保費(FYP)高達1105億元，銷售前3名保險公司依序為南山人壽、台灣人壽、法國巴黎人壽；今年前2月份FYP約為390億元，銷售前3名保險公司依序是法國巴黎人壽、南山人壽、保誠人壽。

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