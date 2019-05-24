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南山新系統大亂「確定不恢復舊系統」　提3大措施拚6月底前改善

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▲▼南山人壽總部。（圖／記者李蕙璇攝）

▲南山人壽。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者戴瑞瑤／台北報導

南山人壽去年9月爆出斥資百億元的新系統發生錯誤，導致保戶權益受損，驚動到保險局，介入要求南山研議兩大方案，一是恢復舊系統讓新舊系統並行，二是穩定新系統。南山人壽今天(24日)指出，恢復舊系統並非最佳可行方案，將從3大措施穩定住新系統。

南山人壽去年9月爆出斥資百億元的新系統發生錯誤，導致高達15萬張保單停效、6萬張信用卡扣款出問題，至今仍未解決，因為涉及保戶權益，驚動到金管會主委顧立雄親自找南山董事長杜英宗來談，保險局也直接介入協調。

保險局給予南山人壽兩個選擇，一個是恢復舊系統讓新舊系統雙軌並行；第二，盡速讓新系統穩定運行。並要求南山人壽每週都要跟保險局報告新進度，直到改善完成為止。金管會主委顧立雄更下最後通牒要求6月底前完成改善，並對南山強調：「一個保戶權益都不能受損！」。

南山工會今天(24日)上午也到行政院陳情，希望恢復新舊電腦系統並行。並請行政院督促金管會要針對錯誤的決策者做出懲處。

但南山人壽今天指出，舊系統是以個別保單為基礎進行運作，新系統則是從保戶角度出發，以保戶人生各階段整體保障面向來規劃，因此新、舊系統設計邏輯截然不同；同時，新系統可優化財務流程效率，提高資訊透明度與及時性，以提前因應未來實施的國際會計制度IFRS17。在新、舊系統規劃架構及作業流程截然不同、以及因應國際會計制度IFRS17接軌的情況下，經過諮詢各方專家意見，「審慎評估後認為恢復舊系統並非最佳方案。」

南山人壽表示，由於新系統將南山人壽55年來累積的複雜資訊系統架構，且累積的保單資料量有上億筆之多，是計畫推動的重要挑戰。對於新、舊系統轉換造成部分保戶的不便及困擾，南山人壽在保障保戶權益及各項服務不受影響的前提下，採取各項配套措施並全力優化系統服務，目前主要服務項目中，包括核保、理賠效率皆已恢復新系統上線前的服務水準，6月底前契變、收費等也將恢復服務效能。

南山人壽也同時提出3大改善措施，讓新系統可以穩定運行：第一，成立保資品控小組，檢核保單系統資料的正確性；第二，引進公正第三方專家，設置全方位的檢核機制，及早發現潛在問題盡速處理；第三，擴充硬體設備，提升系統效能。

南山人壽也強調，對於新、舊系統轉換產生的問題及造成的困擾，南山人壽致上最深的歉意，南山人壽全體內勤及業務人員將竭盡全力協助保戶，保障保戶權益不受影響。

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關鍵字：南山人壽,新境界,系統,保險局

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