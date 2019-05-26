郭董參選「幾近裸捐」　背後原因超暖...竟與「她們」有關！

▲郭台銘出席永齡基金會表揚活動。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

鴻海董事長郭台銘參選總統以來動作頻頻，日前更辦理參選財產信託，將當選總統後增加財產，全數捐出做公益。其實，這並非郭台銘第一次宣布大手筆捐贈，早在2008年他與曾馨瑩結婚前，就宣佈捐出9成財產，僅留1成給家人，近年來更重砸150億興建「台大癌醫中心醫院」，而在種種舉動背後，竟是前後任妻子給他的超暖心啟發。

郭台銘首任妻子林淑如2005年乳癌離世，2007年胞弟郭台成也不敵血癌病逝北京，短短3年失去兩大至親，也讓郭台銘發下宏願抗癌。

2008年，郭台銘透過旗下永齡健康基金會與台大醫院合作，興建台大癌醫中心醫院，工程歷經10年終於2018年底完工，並於12月19日林淑如冥誕正式開幕，預計在今年7月4日郭台成冥誕對外營運，鎖定乳癌、肺癌與血癌，單醫師編制逾400人，力拼成為全台首座旗艦級抗癌醫院。

▲台大癌醫中心於去年12月19日林淑如冥誕開幕。（圖／記者湯興漢攝）

郭台銘對林淑如用情至深，近日出席「永齡華人抗癌聯合行動」時，更在致詞淚憶前妻，直呼她「寶貝」。郭台銘坦言，林淑如的離世，讓他感慨「有錢不能買回幸福，更不能買回健康」，也因此在林淑如病逝後，他每年皆砸重金研究醫療新技術，更承諾檔選總統後，要在10年內將乳癌、白血病等癌症變成慢性病，打造台灣成為華人健康保護的醫療島。

若說林淑如是郭台銘一頭栽進醫療產業的重要推力，現任妻子曾馨瑩則是郭董挹注弱勢團體的主要助力。除了在婚宴當天毫不遲疑地在丈夫捐贈9成財產同意書上簽字，曾馨瑩也長年關注弱勢兒童問題，間接影響郭台銘。

近年來，曾馨瑩已協助雅文兒童聽語文教基金會、發展遲緩兒童基金會等團體，關懷貧窮家庭及弱勢聽障兒童的需求，長年關懷偏鄉慢飛天使的台灣公益社會實踐協會，也是曾馨瑩力挺的公益團體之一。

▲郭台銘赴台東與慢飛家園互動。（圖／記者姚惠茹攝）

5月初，郭台銘赴花東3天2夜體驗偏鄉生活，就特別安排與台灣公益社會實踐協會交流，肯定愛心與努力，並討論後續協助方案，隨後更在參訪台東牧心智能發展中心庇護工廠時大手筆認購共3000盒喜憨兒月餅及2輛車，以實際行動照顧弱勢兒童，代替夫人延續愛心。

而郭台銘在台東參訪行程中，除了關懷兒童，更不忘回歸醫療。參訪台東基督教醫院時，除了捐贈2部復康巴士外，更霸氣宣布捐贈興建癌症大樓8K、5G與所有雲端網設備，讓院長呂信雄嚇一跳，直呼雖無法即刻估算所需金額，但仍感謝郭董慷慨解囊。

貴為台灣首富，郭台銘秉持回饋社會理念，於2008年宣布捐出9成財產，日前更加碼捐出參選後增加財產，幾乎等於「裸捐」。

不過，值得一提的是，當年郭台銘喊出捐贈財產時，他的身價為45億美元，而根據今（2019）年《富比士》雜誌全球富豪排行榜，郭台銘的身價已漲到75億美元，折合台幣約2300億元，若他如實捐出9成資產，金額將高達2000億台幣。