北市光復橋民眾驚見有人墜橋　警消速救男子命危送醫

▲民眾清晨驚見男子跳橋嚇得趕緊報警，警消立即派員搶救，男子遭救起後性命垂危。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／台北報導

連接台北市與新北市的光復橋，25日清晨7時許傳出有民眾墜橋的意外，警消接獲報案後趕抵現場，並派出救援船艇前往支援，不到30分鐘，就將一名年約50歲的男子從河面上救起，但男子上岸時已經無生命跡象，救護人員趕緊將他送往鄰近的醫院救治，目前尚在搶救中。

消防人員表示，雙北的消防隊在25日清晨7時許，都接獲民眾報案指出，有一名男子疑似從光復橋台北往新北方向一側的行人走道上，往河裡跳下去。警消獲報後連忙派遣人員前往協助，而北市消防隊所派出的支援船艇，在新店溪的河面上發現了男子的身影，立即將他打撈上岸。

男子上岸後早已失去呼吸心跳，救護人員當場施以CPR，並將他送往鄰近的醫院急救，目前尚在急救中。由於男子並未留下任何物品，警方表示，將要查明男子的身分，並通知家屬到派出所協助處理後續事宜，而男子跳橋的原因，警方認為還有待進一步釐清。

▲警消在新店溪河面上救起落水的男子。（圖／記者趙永博攝）



▲光復橋連接新北市板橋與台北市萬華兩個人口密集的行政區域。（圖／記者趙永博攝）



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