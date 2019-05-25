10歲女童瘋「斗內直播主」...偷刷卡打賞900萬！只能拿回13萬虧慘

▲10歲女童沉迷直播平台，狂斗內200萬。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

小孩子上網到底都在做什麼？大人可能要多留心比較好，深圳一名10歲的女童從去年開始沉迷於直播平臺，並且拿媽媽的信用卡狂刷，「打賞」好幾位直播主，前後加起來花了將近200萬元（約台幣923萬）。家長發現後想要求直播平臺退錢，卻被告知只退3萬元（約台幣13萬）。

這名11歲女孩洋洋（化名）從去年11月起就一直沉迷在直播平臺「克拉克拉」，其中有4位主播經常要求她斗內，而她也知道媽媽的信用卡密碼，於是偷偷用存在手機裡的4張信用卡來刷卡，打賞給主播，直到其中一張額度50萬的信用卡被刷爆，銀行打電話通知，全家人才發現，而此時打賞的總額已經超過將近200萬。

在洋洋寫的檢討書中提到，她會稱直播主「哥哥」或「姐姐」，其中一個更是直呼對方「媽媽」，該直播主也稱她女兒。她與主播之間互相噓寒問暖，其中一則訊息寫道，「哥哥一直都把你當成一個很好很好的妹妹，想盡方法讓你能夠在這個平台玩得更開心、更快樂。你來我這兒，我又不是說一定會問你要禮物，其實你來了，看我一眼，我就覺得很開心」。

▲直播主哥哥姊姊用好話慫恿女童打賞。（圖／翻攝自微博）

根據聊天記錄顯示的內容，洋洋還會把學校作業發給主播，讓「哥哥姐姐」幫她做，事實上從作業題目的難易度中，主播們應該就可判斷洋洋是一個未成年人。事件爆發後，洋洋的一名「哥哥」表示，主播們相互認識，他們之間有個群組，會一起商量如何騙洋洋。



洋洋的家人發現，這個直播平臺對於用戶註冊和消費並沒有任何審核機制，可以通過很多方式隨意註冊消費。他們準備對直播平臺提起訴訟，希望能要回這些打賞的錢。法律專家則表示，如果家長想要回錢，就要證明打賞由未成年人實施，監護人並不知情，這些可以通過未成年人的供詞或聊天記錄取得證據。

這家人的律師表示，該直播平臺原先答應會退一部分的錢，之後又改口說只能退大約3萬元，也就是女童加值的餘額，但他們不接受這個提議，要求全退，對方強硬說只能這樣否則不談了，之後一直以主管開會、出差等理由拖延時間，他們已經將資料蒐集齊全，以進行更多法律程序。