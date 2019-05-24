140名犯保志工學習與被害人溝通　法官親自開課揭開量刑面紗

▲犯罪被害人保護協會總會以及台北等分會在宜蘭礁溪舉辦志工進階訓練。（圖／翻攝犯保台北分會）

記者劉昌松／台北報導

犯罪被害人保護協會為讓志工更能協助犯罪被害人面對災變後的官司與生活，總會以及台北、新北、新竹、宜蘭分會共140名志工，24日集合在礁溪，接受進階教育訓練計畫，由法官與學者專家，分別就審判實務、溝通回應等專業知識開課，希望未來透過這批犯保志工，及時給予被害人與家屬具體協助。

▲包括犯保總會、台北、新北、新竹、宜蘭共140名犯保志工參與教育訓練。（圖／翻攝犯保台北分會）

這次為期2天1夜的訓練計畫由犯保台北分會主辦，目的是希望讓志工建立正確觀念，學習犯罪被害人保護的專業知能，才能協助因犯罪行為死亡的遺屬，以及受到重傷或遭遇性侵、家暴的被害人重新回到正常生活。

▲高檢署檢察長王添盛以犯保總會董事長的主人身分致詞。 （圖／翻攝犯保台北分會）

犯保志工最主要的工作，是在第一線陪伴犯罪被害人與家屬，最大挑戰就是安撫突發事故對被害人造成的心理衝擊，因此訓練安排台大社工系教授吳慧菁與社工師黃宣融、諮商心理師郭怡君和俞雁薰，分別主講「溝通與會談」、「情緒察覺與回應練習」、以及「人格問題的面對與處理原則」等課程。

▲法務部保護司長黃玉垣也開課說明犯罪被害人保護業務。（圖／翻攝犯保台北分會）

而犯保業務最大宗來自於車禍事故，因此訓練中有專門課程介紹汽機車強制保險制度，此外，針對時常有被害人與家屬詢問後續官司處理流程，台北地院法官吳佳霖也特地開課，「揭開法官量刑面紗」，讓不見得具有法律專業的志工們，也可以了解法官如何考量被告犯行輕重與判刑結果，未來可適當向被害人說明案件可能發展。

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