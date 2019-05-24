維基解密創辦人亞桑傑遭控18項罪名　外界憂破壞美國新聞自由

▲亞桑傑4月於倫敦被逮捕，離開法庭後他在警車內比出大拇指手勢。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國司法部23日指控維基解密（WikiLeaks）創辦人亞桑傑（Julian Assange）違反間諜法，他與美國前陸軍上等兵曼寧（Chelsea Manning）進行串通，非法獲取及發布國防機密資訊，影響到他人安危，如今總共面臨18項罪名。

CNN指出，司法部23日發布新的起訴書，指控亞桑傑積極獲取機密資訊，強迫曼寧拿到好幾千頁的文件，其中包括伊拉克戰爭的重要活動報告，以及關塔那摩灣拘押中心的相關訊息。

今年4月，維吉尼亞州檢方透露，亞桑傑被指控一項入侵電腦的罪名，他旨在幫助曼寧在2010年獲取國防部電腦的訪問權限。加總過往與最新的罪名，亞桑傑總計面臨18項指控。

維基解密23日透過推特批評司法部的行為很荒謬，此舉已危害到記者安全。然而，司法部試圖淡化亞桑傑是一般媒體從業人員的印象，強調他如何公開機密人士的姓名，而且這會造成那些人處於嚴重的風險之中。

美國司法部國家安全助理檢察官德梅斯（John Demers）說，「亞桑傑不是記者。」維吉尼亞東區檢察官特威利格（Zach Terwilliger）表示，美國並沒有指控亞桑傑被動接受機密資訊，他是出於其他多項原因受到指控。

總統川普（Donald Trump）過往展開競選活動時，經常讚許維基解密揭露民主黨的檔案。然而，他2016年上任後，卻十分痛恨媒體使用「匿名消息來源」，還認為提供機密訊息給記者的人要被起訴。

針對亞桑傑的指控，外界質疑美方此舉是否違背美國憲法第一修正案，也會破壞新聞自由。不過，檢察官23日則認為，亞桑傑的舉動構成了犯罪行為，跟記者身分無關。

非營利組織「美國公民自由聯盟」（The American Civil Liberties Union）發布聲明指出，司法部的舉措直接侵害了美國憲法第一修正案，開創危險的先例，讓其他報導國際重大內幕的媒體工作者陷入危機，「如果美國能起訴違反機密法的外國出版人，那麼就無法阻止中國或俄羅斯做出相同的事。」

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