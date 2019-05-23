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光華再現原創力　大秀新課綱實作能力

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▲台南市光華高中在台南大遠東百貨公司6樓活動區，辦理「2019看見原創力-群科學習成果展」，呈現各領域學生學習成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市光華高中在台南大遠東百貨公司6樓活動區，辦理「2019看見原創力-群科學習成果展」，呈現各領域學生學習成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市光華高中重視學生學習歷程，5月23日至27日在台南大遠東百貨公司6樓活動區辦理「2019看見原創力-群科學習成果展」，藉由光華不同群科作品呈現各領域學生學習成果，更呼應108新課綱重視學生實作能力，並落實學生學習歷程的展現。

▲台南市光華高中在台南大遠東百貨公司6樓活動區，辦理「2019看見原創力-群科學習成果展」，呈現各領域學生學習成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

23日下午由光華流行服飾科和時尚設計學程畢業班學生代表，為她們6月1日的畢業動態展「Time Line」暖身，Time Line 意涵串聯時間洪流，穿越古今，恆貫中西，透過多元素材與雷雕數位印花技法、融合傳統珠繡工藝等特色課程訓練，學生們循古納今，設計出多元精緻的服裝作品，將外出服、祺袍、禮服等服別的細節，表現得猶如藝術品般的唯美。

▲台南市光華高中在台南大遠東百貨公司6樓活動區，辦理「2019看見原創力-群科學習成果展」，呈現各領域學生學習成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，餐旅群美食文化特色班畢業生李明瑜以西瓜、哈密瓜展現果雕才藝，迎接瓜果甜香，花蕊芬芳的夏天。同時，李靜儂老師以餐桌上的科學原理，將夏天最愛的霜淇淋製作為「氮氮的幸福」，將於5月23、24、25日定時定點體驗，歡迎民眾報名參加。

▲台南市光華高中在台南大遠東百貨公司6樓活動區，辦理「2019看見原創力-群科學習成果展」，呈現各領域學生學習成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

設計群的大型作品是「複合媒材」課程，呈現稻草和花燈工藝之美，室內設計和動漫國際班則以最夯的雷雕製作童話城堡的壁鐘、自行設計的精彩動漫遊戲，還有「數位女神」課程，經國教署潘文忠部長、台南市長黃偉哲、以及台南市教育局長鄭新輝所見證的「似顏繪」以漫畫風格呈現真人之美，也受到肯定和讚美。

▲台南市光華高中在台南大遠東百貨公司6樓活動區，辦理「2019看見原創力-群科學習成果展」，呈現各領域學生學習成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

幼兒保育科則以鮮豔色彩展現歡樂的故事、教具、以及毛毛蟲的故事；商業經營科以創意行銷呈現學生在正興街的專題製作；電子商務學程出動機器人、以及雷雕作品；銀髮族活動管理學程和應用英語學程由學生設計教具以及英語專題；國高中部多元智慧班則以藝術和科技專題為新課綱注入新生命。

▲台南市光華高中在台南大遠東百貨公司6樓活動區，辦理「2019看見原創力-群科學習成果展」，呈現各領域學生學習成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

值得一提的是光華專業群科參加2019年群科專題及創意製作複賽成績亮麗優異，多媒體設計科王芊文、羅之絃、陳昕玗、陳宜鳯、謝宜縈科以「祈願鎖」榮獲專題組平面設計類佳作；應用英語學程蔡承佑、陳玉翔、林昱舟以「The Impact of Social Media for Young Audiences on News Preferences」榮獲英文領域小論文類佳作；幼兒保育科施泓卉、黃于芳以「衣生衣飾」榮獲創意組優勝，並取得參加全國決賽資格。

幼保科陳雅玲主任帶著兩位同學赴國立台灣師範大學參加全國決賽3天，從展場布置、口試以及教授提問之後，最終「衣生衣飾」以「佳作」入選全國家政群創意組前五強。

除了大遠百靜態展覽、26日晚上大遠百一樓廣場動態表演之外，光華校內還有108級畢業季聯合成果發表會陸續發表，歡迎國中應屆畢業生和家長參觀指教，為國中生適性選擇生涯進路。

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關鍵字：光華,原創,新課綱,實作

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