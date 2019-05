光華再現原創力　大秀新課綱實作能力

▲台南市光華高中在台南大遠東百貨公司6樓活動區,辦理「2019看見原創力-群科學習成果展」,呈現各領域學生學習成果。(圖/記者林悅翻攝,下同)

記者林悅/台南報導

台南市光華高中重視學生學習歷程,5月23日至27日在台南大遠東百貨公司6樓活動區辦理「2019看見原創力-群科學習成果展」,藉由光華不同群科作品呈現各領域學生學習成果,更呼應108新課綱重視學生實作能力,並落實學生學習歷程的展現。

23日下午由光華流行服飾科和時尚設計學程畢業班學生代表,為她們6月1日的畢業動態展「Time Line」暖身,Time Line 意涵串聯時間洪流,穿越古今,恆貫中西,透過多元素材與雷雕數位印花技法、融合傳統珠繡工藝等特色課程訓練,學生們循古納今,設計出多元精緻的服裝作品,將外出服、祺袍、禮服等服別的細節,表現得猶如藝術品般的唯美。

此外,餐旅群美食文化特色班畢業生李明瑜以西瓜、哈密瓜展現果雕才藝,迎接瓜果甜香,花蕊芬芳的夏天。同時,李靜儂老師以餐桌上的科學原理,將夏天最愛的霜淇淋製作為「氮氮的幸福」,將於5月23、24、25日定時定點體驗,歡迎民眾報名參加。

設計群的大型作品是「複合媒材」課程,呈現稻草和花燈工藝之美,室內設計和動漫國際班則以最夯的雷雕製作童話城堡的壁鐘、自行設計的精彩動漫遊戲,還有「數位女神」課程,經國教署潘文忠部長、台南市長黃偉哲、以及台南市教育局長鄭新輝所見證的「似顏繪」以漫畫風格呈現真人之美,也受到肯定和讚美。

幼兒保育科則以鮮豔色彩展現歡樂的故事、教具、以及毛毛蟲的故事;商業經營科以創意行銷呈現學生在正興街的專題製作;電子商務學程出動機器人、以及雷雕作品;銀髮族活動管理學程和應用英語學程由學生設計教具以及英語專題;國高中部多元智慧班則以藝術和科技專題為新課綱注入新生命。

值得一提的是光華專業群科參加2019年群科專題及創意製作複賽成績亮麗優異,多媒體設計科王芊文、羅之絃、陳昕玗、陳宜鳯、謝宜縈科以「祈願鎖」榮獲專題組平面設計類佳作;應用英語學程蔡承佑、陳玉翔、林昱舟以「The Impact of Social Media for Young Audiences on News Preferences」榮獲英文領域小論文類佳作;幼兒保育科施泓卉、黃于芳以「衣生衣飾」榮獲創意組優勝,並取得參加全國決賽資格。

幼保科陳雅玲主任帶著兩位同學赴國立台灣師範大學參加全國決賽3天,從展場布置、口試以及教授提問之後,最終「衣生衣飾」以「佳作」入選全國家政群創意組前五強。

除了大遠百靜態展覽、26日晚上大遠百一樓廣場動態表演之外,光華校內還有108級畢業季聯合成果發表會陸續發表,歡迎國中應屆畢業生和家長參觀指教,為國中生適性選擇生涯進路。