超過70年的新竹在地味　林智堅探訪源珍醬油製作祕辛

▲新竹市長林智堅深入了解醬油的生產製造流程。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅連任後首要目標與任務「拚經濟、給市民好生活」，近期再度展開「小智趴趴走」產業之旅，勤走第一線了解在地產業脈動與現況，本次來到有71年歷史的在地醬油廠「源珍醬油」，在地好風味更成市府送外賓的「新竹好物禮盒」；在總經理沈徹雄與新竹市商業會秘書長陳進德的帶領下，林智堅深入了解醬油的生產製造流程，更親自帶上手套體驗製麴步驟，參訪後與業者茶敘聆聽需求與現況，允諾必要時提供在地產業需要的協助，將新竹市在地優良好物推廣到全國。

林智堅在沈徹雄與陳進德的帶領下，一一走訪每道製程，從發酵槽、填充包裝、炒麥、醬油壓台、蒸煮等步驟皆仔細聆聽解說，特別的是廠區內有一台超過60年歷史的炒麥機，啟動時發出轟隆聲響可將醬油重要原料小麥以有效率的方式快速翻炒，是最早的自動化設備，讓林智堅大開眼界。

隨後到二樓的製麴區，親手翻攪原料，最後來到位於頂樓的老甕區，醬油必須經過180天的發酵，林智堅舀起一匙發酵中的黑豆原料，直呼味道非常濃郁，更了解到釀造醬油的繁瑣步驟，缺一不可，才能釀出淳正道地的濃醇醬油。

林智堅表示，釀造醬油是門扎實的功夫，過程更不能馬虎，要維持超過70年風味不變非常不容易，也因為源珍醬油堅持古法釀造的好品質，今年成為送給外賓訪客的「新竹好物禮盒」內容物之一，他強調，透過產業走訪之旅，要「讓新竹市的在地傳統產業走出去」，市府透過協助包裝再設計、推品牌赴各大展覽參展，全力協助產品行銷，希望讓更多外縣市的民眾透過美食好物看見竹市。

源珍醬油創立於民國37年，由現任總經理沈徹雄的父親沈澄沂創辦，釀造技術來自於日本的大學教授，經年累月聚積了分後的技術底子，總經理沈徹雄在15年前返國接班，希望將70年的好味道持續傳承下去；沈徹雄表示，接班後面臨時代的變遷，現代人講求健康與非基改，因此他強化原料的品質與安全性，原物料一律自美、日、歐進口，例如釀造醬油最重要黃豆，全自美國進口非基改黃豆，他以自家人要吃的精神用心釀造每滴醬油，希望讓消費者吃得安心。

陳進德說，新竹市政府對在地中小企業與產業非常關心，大家都感受得到他的用心，陳進德表示，市府對新竹市在地傳統中小企業與商家時常給予協助，不論是行銷或協助參展增加曝光等，讓更多外縣市民眾有機會看見「新竹製造」的美好滋味。