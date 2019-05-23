　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

超過70年的新竹在地味　林智堅探訪源珍醬油製作祕辛

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新竹市長林智堅深入了解醬油的生產製造流程。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅深入了解醬油的生產製造流程。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅連任後首要目標與任務「拚經濟、給市民好生活」，近期再度展開「小智趴趴走」產業之旅，勤走第一線了解在地產業脈動與現況，本次來到有71年歷史的在地醬油廠「源珍醬油」，在地好風味更成市府送外賓的「新竹好物禮盒」；在總經理沈徹雄與新竹市商業會秘書長陳進德的帶領下，林智堅深入了解醬油的生產製造流程，更親自帶上手套體驗製麴步驟，參訪後與業者茶敘聆聽需求與現況，允諾必要時提供在地產業需要的協助，將新竹市在地優良好物推廣到全國。

林智堅在沈徹雄與陳進德的帶領下，一一走訪每道製程，從發酵槽、填充包裝、炒麥、醬油壓台、蒸煮等步驟皆仔細聆聽解說，特別的是廠區內有一台超過60年歷史的炒麥機，啟動時發出轟隆聲響可將醬油重要原料小麥以有效率的方式快速翻炒，是最早的自動化設備，讓林智堅大開眼界。

隨後到二樓的製麴區，親手翻攪原料，最後來到位於頂樓的老甕區，醬油必須經過180天的發酵，林智堅舀起一匙發酵中的黑豆原料，直呼味道非常濃郁，更了解到釀造醬油的繁瑣步驟，缺一不可，才能釀出淳正道地的濃醇醬油。

林智堅表示，釀造醬油是門扎實的功夫，過程更不能馬虎，要維持超過70年風味不變非常不容易，也因為源珍醬油堅持古法釀造的好品質，今年成為送給外賓訪客的「新竹好物禮盒」內容物之一，他強調，透過產業走訪之旅，要「讓新竹市的在地傳統產業走出去」，市府透過協助包裝再設計、推品牌赴各大展覽參展，全力協助產品行銷，希望讓更多外縣市的民眾透過美食好物看見竹市。

源珍醬油創立於民國37年，由現任總經理沈徹雄的父親沈澄沂創辦，釀造技術來自於日本的大學教授，經年累月聚積了分後的技術底子，總經理沈徹雄在15年前返國接班，希望將70年的好味道持續傳承下去；沈徹雄表示，接班後面臨時代的變遷，現代人講求健康與非基改，因此他強化原料的品質與安全性，原物料一律自美、日、歐進口，例如釀造醬油最重要黃豆，全自美國進口非基改黃豆，他以自家人要吃的精神用心釀造每滴醬油，希望讓消費者吃得安心。

陳進德說，新竹市政府對在地中小企業與產業非常關心，大家都感受得到他的用心，陳進德表示，市府對新竹市在地傳統中小企業與商家時常給予協助，不論是行銷或協助參展增加曝光等，讓更多外縣市民眾有機會看見「新竹製造」的美好滋味。

ET快訊
土豪哥PTT徵私人司機！1周薪水5萬「包吃包住」　他做16天
世界最遲鈍的魚！曼波魚遭「啃掉整個腹部」仍不知　活到現在全靠
AOA智珉爆瘦疑似厭食症！資深前輩關心：你很辛苦吧？

關鍵字：源珍醬油

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

五月桃清脆酸甜　6/2～6/3五峰水蜜桃饗宴

媽祖締因緣　莆田學院教授徐建成參訪桃園2大媽祖宮廟

完全腐熟生禽畜糞才是優質堆肥　誤用最高罰6千可連續裁罰

超過70年的新竹在地味　林智堅探訪源珍醬油製作祕辛

科學園區氯氣外洩毒災演練　提升竹市救災能量

建成小學校「灣生」回家　林右昌陪走基港西二西三倉庫

嘉大園藝週結合百年校慶　活動打卡送你整顆鳳梨新鮮吃

讓專業的來！　「桃園市居家社區整合型服務中心」開幕

長庚醫耗資百萬動作儀　精準分析助偏鄉小校勇奪12金

過度重工業＆環境生態　時尚設計與管理系做給你看

超可怕！客人打火機掉進火鍋...服務生幫撈下秒「熱湯爆炸」噴燙臉

大雨超煩！大唱《我要夏天》轉念　下秒遭水襲射滿臉網笑噴：渴嗎？

畫面曝光！馬如龍外孫死亡車禍　擦撞左轉小黃人噴飛頭部重落地

浪汪上演《與你相遇》真實版！　猛追車尾想上車...司機感動收留

寶貝叫不醒！老爹獨創6妙招　突然現場連線女兒嚇哭網笑翻

輪框生鏽！車主堅持只換新胎　12秒後爆炸...技師滿臉血蹲地

最萌開箱！直擊準媽媽忍宮縮24hr 挺孕肚做操走樓梯超辛苦：噴淚了

紅到國外！台設計師發明拿大獎　「無吸管珍奶杯」不怕珍珠卡杯底

就是不閃！巷口出來斜衝雙黃線　三寶遭後方騎士無視「甩屁擊落」

《小小兵》證實推出續集！　首集狂吸300億「上映日期公布」

五月桃清脆酸甜　6/2～6/3五峰水蜜桃饗宴

媽祖締因緣　莆田學院教授徐建成參訪桃園2大媽祖宮廟

完全腐熟生禽畜糞才是優質堆肥　誤用最高罰6千可連續裁罰

超過70年的新竹在地味　林智堅探訪源珍醬油製作祕辛

科學園區氯氣外洩毒災演練　提升竹市救災能量

建成小學校「灣生」回家　林右昌陪走基港西二西三倉庫

嘉大園藝週結合百年校慶　活動打卡送你整顆鳳梨新鮮吃

讓專業的來！　「桃園市居家社區整合型服務中心」開幕

長庚醫耗資百萬動作儀　精準分析助偏鄉小校勇奪12金

過度重工業＆環境生態　時尚設計與管理系做給你看

不斷更新／朱育賢、林立都敲2分砲　1局上桃猿6比0兄弟

閱人無數還是栽了！科技董座偷情美魔女反被戴綠帽　還被坑了快2億

特／愛犬5歲半肝腫瘤離世　109天後收編新狗...胎記一模一樣

momo與台灣大跨域整合　網購通路辦門號、電信門市到店取貨

杜蘭特預計G1就上陣　勇士將多人輪換應戰

月薪55萬→895元！他轉職Youtuber超心酸...悲慘遭遇曝光：真的要三思

蘇啟誠案監院糾正外交部　謝長廷：希望監委跟柯P一樣覺得我風趣

卓榮泰還原「賴清德突襲黨中央」過程　坦承不宜借開記者會

Skoda平民電動車「Citigo-e iV」 即將發表！滿電可跑161KM

更新／對流旺盛！屏東山區發布「豪雨特報」　注意瞬間大雨、雷擊

地方熱門新聞

便當店徵才　月薪30萬月休10..

湯包界館長老王　霸氣1314海..

兩屋贈兒卻未受扶養　身障母撤銷..

愛河變綠豆湯　黃綠色配上滿滿雜..

「優質宮廟、文化府城」　與神同..

大溪健走活動　再加碼1,500..

房仲廣告未標示公司　桃市裁罰1..

鐵路地下化用地點交有展　工程已..

蓮花故事館揭牌　朝年輕化永續經..

豆腐鯊誤闖定置漁網　好心漁民放..

端午送愛心　財神廟偕警發放物資

台南檢警調與銀行　舉辦犯罪防制..

長庚醫動作儀精準分析助小校奪金

新購電動機車加碼補助　花蓮民眾..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

紅牌重機後座見「激短裙渾圓」　網瘋傳

單親媽裝「清大碩士」爽嫁台積電博士　一年被拆穿

丫頭擁16家店面試必問「一句話」

大衝擊！高儲蓄型壽險明年將絕跡　民眾難藉保單理財

賓士執行長退休後開BMW跑車兜風

沈玉琳被惡整「真的生氣了」！

斗煥坪新訓點名50人還有人沒回來　恐怖真相曝

夏于喬登上法國媒體！「紅毯最美女星」

「女星玩到全部露○」無碼影片被存檔！

新聞街拍播一半！緊T妹「震盪超兇長輩」甜笑路過

斗六女夜市人氣滷味夾5樣結帳590元

夭折女嬰捐心肝腎　醫護人員列隊送別

台女夜店爛醉遭撿屍　4越男輪流性侵到天亮

下周鋒面接力　「有機會像典型梅雨鋒面」

對女友最摳門的星座男Top 3 ！

更多

最夯影音

更多

超可怕！客人打火機掉進火鍋...服務生幫撈下秒「熱湯爆炸」噴燙臉

大雨超煩！大唱《我要夏天》轉念　下秒遭水襲射滿臉網笑噴：渴嗎？

畫面曝光！馬如龍外孫死亡車禍　擦撞左轉小黃人噴飛頭部重落地

浪汪上演《與你相遇》真實版！　猛追車尾想上車...司機感動收留

寶貝叫不醒！老爹獨創6妙招　突然現場連線女兒嚇哭網笑翻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面