凱特出席活動「手指六度貼OK蹦」　眾人疑惑：皇室新時尚？

▲ 凱特王妃出席花展時，手上貼著OK蹦 。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

英國倫敦年度盛事雀兒喜花展（Chelsea Flower Show）21日正式開放，凱特王妃（Kate Middleton）也特地出席現場，一同分享自己參與設計的作品，一座名為「回歸自然」（Back to Nature）的主題花園。當天凱特的右手大拇指上貼著的一張OK蹦，竟然意外引起了網友一陣討論。

根據《太陽報》報導，凱特日前以一身白襯衫、駝色寬褲及小白鞋出席花展，當她揮手問候來賓時，現場媒體捕捉到她的右手大拇指上竟貼著一張OK蹦，這讓不少人猜測，她是不是在製作自己的園藝作品時，不小心劃傷了手。

就有網友發現，凱特過去在出席各大場合時，經常都能看見她的手上貼著OK蹦。像是在2014年，當她前往白金漢宮（Buckingham Palace）參加戲劇藝術招待會時，左手拇指就貼著一張OK蹦；2015年一張她向粉絲揮手的照片中，也可以看見她右手中指貼著OK蹦。

在2016年2月及8月，凱特同樣被拍到手上貼著方形OK蹦；在2018年11月，身穿一襲藍色禮服，出席活動的凱特，再度被拍到有右手中指貼著圓形的OK蹦。加上這一次，已經六度「帶傷出現在鏡頭前」。

▲ 凱特王妃過去也多次被拍到帶傷出席活動 。（圖／翻攝自Facebook／Kate Middleton）

凱特的手指為什麼一天到晚受傷？引起了網友一陣討論，有人認為，她可能是因為不擅做家事，或是煮飯時燙傷了自己；有人認為，喜歡園藝的凱特可能經常在修剪植物時割傷手指；也有人認為，凱特的孩子們指甲可能很尖，才會一不小心就抓傷她；更有人開玩笑地回，「其實貼OK蹦是一種皇室的時尚吧！」

對此，專業的皮膚科醫師、英國皮膚基金會安東博士（Anton Aleksandrov）回應，「像凱特這樣貼OK蹦，其實不會有什麼幫助，反而會因為不透氣，導致皮膚傷口要更長的時間來癒合。如果是經常需要勞動的人，建議多多洗手，注重保濕，適時擦護手霜才是防止、治療刮傷的最好方法，再不然的話，就考慮戴個手套吧。」