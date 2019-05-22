窮男大翻身！祭DNA找到富豪生父　繼承「20億莊園」搖身成富翁

A CARE worker has inherited one of Britain's finest country estates after a DNA test proved he was the illegitimate son of the aristocratic owner who died there.Jordan Adlard Rogers, 31, says he had spent several years trying to prove Charles Rogers was his real father. pic.twitter.com/nSorj45AnP — wonderful (@wonderf44305972) May 21, 2019

國際中心／綜合報導

英國31歲護理師喬丹（Jordan Adlard Rogers）從小就聽媽媽說自己是富豪的兒子，所以長大後一直尋找真正的生父，期待能與對方相認，最後經由DNA檢驗，終於找到爸爸就是彭羅斯莊園（Penrose Estate）的主人，因此順利繼承價值5000萬英鎊（約新台幣20億元）的土地，搖身一變成為億萬富翁。

Care worker inherits Penrose Estate after DNA test: Jordan Adlard Rogers only confirmed who his father was after his death and inherits at 1536-acre estate. https://t.co/bnccdr2gHp pic.twitter.com/kLHo46XFU7 — TURKAZZİ.COM (@turkazzi) May 21, 2019

據BBC報導，喬丹原本是名護理師，雖然賺的錢足以讓他養活自己，但仍常常要面對繳不完的帳單壓力，於是他想起8歲時聽媽媽說過，他生父就是彭羅斯莊園的主人查理斯（Charles Rogers），所以他多次寫信給對方求證，但一直都沒有收到任何消息。

原來查理斯晚年染上了毒癮，沉迷在藥物的不當使用，最後嗑藥過度獨自死在車上，龐大財產頓時沒人可以繼承。他的律師2018年收到喬丹寄來的DNA試劑盒，顯示出喬丹和查理斯是真正的父子，相約見面後，他一看到喬丹就更加相信對方是查理斯的兒子，因為兩人長得十分相像，有著一模一樣的神韻。

LAD of the Manor Jordan Adlard-Rogers inherited his £50million estate after his mum had a one-night stand with his aristocrat...https://t.co/R4O2lIEPsV pic.twitter.com/0PSyeXdSqh — Networkofnews UK (@NetworkofnewsUK) May 22, 2019

喬丹身分被證實後，繼承了爸爸1536英畝（約621公頃）的莊園，一夕間變成億萬富翁，再也不用擔心有一堆待繳帳單，甚至也不用再繼續工作。喬丹透露，雖然現在已經辭掉護理師職位，但他未來會成立慈善機構，用爸爸的財富幫助更多需要的人，「就算變成有錢人，我也不會忘記自己的根。」對於爸爸的死亡更是感到痛心，「我寧願用所有的錢來換回父親！」

目前喬丹每周可以獲得1000英鎊的津貼（約新台幣4萬元），每年還能另外領取5.2萬英鎊（約新台200萬元）的信託基金，讓眾人都相當羨慕。喬丹計畫最近會和女友一起到紐約度假，並慢慢探索這個新接手的莊園，透過爸爸留下來的遺物來了解他生前是個怎樣的人。