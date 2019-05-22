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紙對折103次=930億光年！　「指數增長」推演發現比宇宙還大　

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實習記者陳妙津／綜合報導

人人都折紙過，但若要折103次恐怕沒人能做到，因為一張A4頂多只能對折6次。國外一名科學愛好者以「指數增長」理論發現，若將紙不斷對折，42次時能上月球，51次可以前往太陽，81次時已經能長過銀河系，而103.次後，厚度竟然能超越已知宇宙，約等於930億光年。

目前對折紙的紀錄保持人是名叫Britney Gallivan的女性，她使用特製1.2公里長的廁紙實驗，總計對折了12次。為了知道紙持續對折的長度會有多大耶名科學愛好者Nikola Slavkovic以「指數增長」理論計算，該理論如以巨型計算機，將數字不斷乘以2持續下去，結果發現將紙對折103次後，其長度會和目前已知宇宙大小一樣。

▲紙鶴,折紙,千紙鶴。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲以數學推演後，竟發現折紙103次後，厚度比已知宇宙還要大。示意圖。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

Nikola假設每張紙的厚度為0.1公釐（mm），發現對折3次約等於指甲厚度，7次有128頁筆記本厚，10次則有1隻手寬，折到23次有1公里長（約3280步），並繼續往下以數學推導，發現對折30次便可高聳入天，約100公里高，42次可上月球，51次則能到太陽。

最狂的是，若將紙對折81次，等於127,786光年，與一個仙女座星系差不多，而到了對折103次時，則厚達930億光年，已經超過目前已知宇宙的厚度。這個發現也讓許多人大開眼界，「實際上我們不可能把紙折100次，這是個驚人的推測實驗」、「那紙該有多大張？」、「也要注意指數衰減的侷限性才對」、「超神奇的數學假設」。

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關鍵字：折紙,Nikola Slavkovic,宇宙,指數增長

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