中火污染／1部機組如能停工　中市府：形同減少74萬機車廢氣

▲▼環保局長吳志超（右）和新聞局長吳皇昇批評中火空污相當嚴重。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府環保局長吳志超、新聞局長吳皇昇12日聯合召開記者會，抨擊台電毫無解決誠意，改善期程原本7月中截止，但台電竟然計劃到明年年底，吳志超明確表示，光是一部4號機組停役，以pm2.5為例，就形同可消抵74萬機車廢氣，可見空污為害人民有多麼嚴重。

環保局長吳志超、新聞局長吳皇昇兩人上午聯合召開記者會，會中再次強調，台電雖然送來改善計劃書，但僅僅只有3頁、內容薄弱，欠缺改善誠意，市府不但退回，而且目前內部正在審核，該對中火做出重罰，或是勒令1至4號機組停工，15日會做出決定。

吳志超以簡單換算方式，讓市民更清楚空污的嚴重性，以pm2.5為例，如果4號機組停役，不再排放污染物的話，大概相當於26萬輛二行程的機車，或者是74萬輛四行程機車所排放的廢氣，若是以這次所檢測的硝酸鹽為例，可折抵765萬輛二行程機車，或是156萬輛四行程機車廢氣。

他說，光是一部機組停役，就可減少這麼多機車廢氣排放量，全台中市也只有170萬輛機車，可見空氣污染有多麼嚴重。

至於如果勒令1至4號機組停工，是否會有缺電危機？吳皇昇說，這涉及中央能源政策的問題，但他強調汙染是事實，如果市府漠視污染事實，沒有進行相當程度的重罰，來警告這些污染的大廠，台中市民情何以堪？何況國營事業不該帶頭污染，應該以身作則。