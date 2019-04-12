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NIKE錯標價999元球鞋出不出貨？　官方回應：將提出不同方案給消費者

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▲NIKE訂製鞋（圖／翻攝自store.nike.com）

▲NIKE訂製鞋款。（圖／翻攝自store.nike.com）

記者楊坊士／台北報導

NIKE在10日晚間，網站上發生原價4500元的訂製鞋款，卻標錯成999元的烏龍，引發許多網友瘋搶，究竟會不會以此價格出貨給下單顧客？品牌在12日晚間仍無法給出答案：「目前已有初步結果，確切方案會盡快在一週內以電子郵件聯繫消費者。」

▲NIKE鞋標錯價格烏龍（圖／翻攝自www.ptt.cc）

▲NIKE訂製鞋，10日晚間發生標錯價格烏龍。（圖／翻攝自www.ptt.cc）

標錯價格的鞋款是Nike SB Air Max Janoski 2 By You 專屬訂製滑板鞋，從鞋身、Logo到氣墊，都能客製顏色。原本訂製鞋款就需要4~6周時間，由於10日晚間的烏龍，網站湧入超載訂購數量，品牌對此說明：「製作時間會比原訂的4~6周久上許多。針對此，將提出不同方案給願意等待，或認為需等太久想換貨的消費者做決定。」

原訂12日就要公布確切的解決方案，但到了晚間7點仍遲遲未公布，品牌回應：「進一步的補償方案，都還在研擬及討論，確切方案會盡快在一週內以電子郵件聯繫消費者，屆時也會在網站上公告、發官方聲明。」

至於系統出問題、標錯價的原因還不得知，NIKE強調：「願意承擔責任，會全力維護消費者權益。」

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關鍵字：NIKE,價格,訂製鞋

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