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Sony Mobile春季優惠16日開跑　指定通路購買特定Xperia手機享好禮

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▲▼Sony Mobile春季優惠將於16日開跑。（圖／Sony Mobile提供）

▲Sony Mobile春季優惠將於16日開跑。（圖／Sony Mobile提供）

記者邱倢芯／綜合報導

Sony Mobile感謝廣大消費者的支持，特別推出春季優惠活動，讓索粉帶著最喜愛的Xperia手機開心賞花去。自2019年4月16日起至2019年4月30日止，於全台Sony Mobile行動通訊專賣店，購買21:9終極寬螢幕設計Xperia 10系列，與超人氣旗艦機種Xperia XZ3、Xperia XZ2，即可將限量春遊好禮帶回家。

Sony Mobile指出，消費者在活動期間於全台Sony Mobile行動通訊專賣店，購買Xperia 10 Plus、Xperia 10任一款，將贈送64G記憶卡(不限品牌)+Xperia不鏽鋼手提多層保溫便當盒。

購買Xperia XZ3，贈送Sony原廠5,000mAh行動電源CP-V5B (原價1,190元)；購買Xperia XZ2，贈送SCTH40原廠智慧視窗保護套皮套(原價1,890元)+Xperia車用手機導航組，多樣春遊好禮數量有限送完為止。

另外，擁有Xperia舊款機種消費者，不能錯過Sony Mobile行動通訊專賣店專屬「舊換新優惠活動」，凡持指定Xperia手機至Sony Mobile行動通訊專賣店，購買Xperia XZ2 Premium或Xperia XZ3，即可以參加Sony Mobile特別規劃舊機換新機加碼優惠活動。

購買Xperia XZ系列旗艦機的同時，只要同意留下個人資料登載，還能享有「VIP白金禮遇尊榮服務」，優惠包含「手機延長保固」，可享額外一年延長保固，共計24個月保固服務、「原廠配件9折」優惠、「專屬快速維修服務」，專賣店更提供手機簡易健診 (不包含防水檢測)等服務。

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關鍵字：Sony Mobile,春季優惠,Xperia,Xperia 10,Xperia XZ3,Xperia XZ2

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