拍韓系證件照不用再飛！　首爾團隊用Galaxy S10直接幫你拍

▲用Galaxy S10拍韓系證件照。（圖／記者邱倢芯攝，下同）

記者邱倢芯／台北報導

許多民眾會特地買機票飛到韓國拍美美的韓系證件照；不過，現在你可以不用特地飛到韓國才能拍韓系證件照了！在今年台灣最大攝影展覽活動中，台灣三星不但在當中打造了互動展區「#Be Star韓系照」，還特地請到了首爾攝影團隊共同進駐，以最新旗艦Galaxy S10系列手機拍出時下蔚為風潮的韓系證件照。

據了解，三星今年力邀了韓國弘大知名Studio Photobi攝影團隊進駐《2019 Wonder Foto Day》，打造韓系美拍攝影棚，讓每一位體驗者都能透過最新旗艦手機Galaxy S10系列，並透過手機拍照功能中的「專業」拍攝模式，拍攝完畢之後，攝影師會直接將照片傳輸到一旁的電腦中，並由兩位修圖快手在五分鐘內迅速地幫你修出美美的證件照。

此次活動的流程是，在領取號碼牌之後，工作人員會引導至梳化區整理妝容，體驗者可以恣意拿起桌上的Galaxy S10系列手機自拍或欣賞別人的作品；等待叫號後就可正式拍攝。

過程中一個人最多可以拍攝3張照片，再從中選出最喜愛的一張，由專業工作人員進行一對一修圖，接著領取照片，透過Galaxy S10系列拍出最自然的零瑕疵美肌，神級修修臉技術讓你美麗毋須遮掩。

據了解，今年的《2019 Wonder Foto Day》將於4月12日至4月14日熱鬧展開，三星主張攝影無法脫離人，每個人都有獨一無二的特色，因此將攝影初始化、回歸自我，將以「#Be Star」為題，用照片紀錄每個人的閃耀故事。