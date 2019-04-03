姜丹尼爾叫你起床幸福炸裂！Galaxy 系列打造專屬名人語音鬧鐘服務

▲在喜愛的韓國明星呢喃問候中起床，隨時隨地與自己的偶像黏作伙，幸福感炸裂！（圖／取自影片）

消費中心／綜合報導

你是韓星飯圈迷妹、迷弟嗎？還記得當初愛上偶像的初心？見到偶想的第一眼那顆心撲通撲通的狂跳，就此著迷無法自拔，每天朝思暮想希望歐巴、歐逆就在身邊，甚至希望他們親自唱每首歌曲，或是在耳邊對你說親密話語，無時無刻在身邊彷彿像貼身管家，那麼親近如愛人般。而這個看似不可能的願望，現在不用等生日許願也不用求神拜佛，只要買支三星Galaxy系列(註1)就能實現，超級簡單！

每天早上都想賴床不想起來，只想在夢中跟自己的偶像來段親密接觸？或是下午時覺得工作好累、老闆好煩人，想要歐巴、歐逆現身應援加油打氣？現在韓國偶像不再只會在夢中出現，三星手機Galaxy系列幫你實現夢想！針對年輕族群的喜好，三星電子為Galaxy系列打造名人語音鬧鐘服務，讓你能在喜愛的韓國明星呢喃問候中無時無刻親密接觸，隨時隨地與自己的偶像黏作伙，不論是螢幕飯還是家族飯、出道飯、音飯，通通美夢成真。

韓星隨身相伴根本羨煞姊妹淘呀！不少迷妹、迷弟都會把偶像的聲音設為鬧鐘的音效。對此，三星手機Galaxy系列就提供了名人語音鬧鐘服務，只要安裝此App，就可以聽到不同偶像的錄音，就好像他們親自現身在和你說話，而且不僅操作過程十分簡單，其韓星陣容也十分堅強，包含姜丹尼爾、朴志訓、Astro的車銀優以及A Pink的孫娜恩等。

三星Galaxy系列提供的名人語音鬧鐘服務，採付費訂閱型，每款鬧鈴售價70元，可使用90天，並特別邀請各藝人錄製4種不同版本，分季節陸續推出。最厲害的是，其不僅內建90句不同主題韓文問候語，系統還能智能辨別鬧鈴設定的當下時空環境，包含日期、時間、天氣等區分主題自動選擇播放，而且能選擇各國問候語，除了韓文還有中文、日文、英文等，天天聽不膩！

▲三星最新旗艦手機Galaxy S10系列提供的名人語音鬧鐘服務「CELEB ALARM」。（圖／記者黃克翔攝）

▲點選鬧鐘程式後，設定時間，接著點入鬧鐘提示音。

▲接著點選精選語音，然後按右上角的➕，就會出現多名韓國藝人語音服務可付費下載。

▲只要下載完成，精選語音內就出現名人語音。可一次購買不同藝人，每天讓不同歐巴叫你起床。

歐巴、歐逆除了叫你起床或加油打氣外，晚上追韓劇熬夜不睡覺的你，他們還會親自叫你快去睡覺，甚至下雨天跟晴天說的話也不同，根本就像真人般貼近，超有臨場感。首波上線的藝人共有12位，像是WannaOne的姜丹尼爾、朴志訓、Astro的車銀優以及A Pink的孫娜恩等K POP團體藝人，而且未來將有更多韓星陸續上線，隨時沉浸偶像無限呵護中！

想要早上讓姜丹尼爾叫你起床，或是車銀優幫你應援打氣，晚上再換A Pink的孫娜恩溫柔提醒你，天天都能換不同偶像貼心相陪，無時無刻都能心花怒放朵朵開，這麼好的功能，讓身為其他手機的用戶只能表示「羨慕妒忌恨」呀！除了有專屬名人語音鬧鐘服務，Galaxy系列更有許多不同功能跟特色，不僅搭載了超聲波螢幕下指紋辨識，還有反向無向充電功能，不管是在隱私的安全性以及方便性上都有大大的提升。此時不入手更待何時呢！

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註1：除了三星最新旗艦機Galaxy S10系列外，包含Galaxy S8系列、S9系列及Note8|Note9都支援Celeb Alarm服務，只要上Galaxy Store 商城，更新時鐘app就有Celeb alarm可以用嘍!!!