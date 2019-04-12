停止女德培訓！　陸教育部：禁以「國學」名目傳授「三從四德」

▲大陸的教育機構。（圖／CFP，下同）



大陸中心／綜合報導

大陸教育部印發《禁止妨礙義務教育實施的若干規定》，要求各地教育部門加強適齡兒童、少年接受義務教育工作，並於2019上半年盡快部署一次全面排查，還要對個人或教育機構的違規行為依法查處。值得留意的是，《規定》還要求停止女德培訓，不得以「國學」為名傳授「三從四德」。

三從四德是指中國古代對女子的行為要求，三從分別是未嫁從父、出嫁從夫、夫死從子，四德則是婦德、婦言、婦容、婦功。有關三從方面，早期又被視為女性的服喪標準，藉以體現女性在倫常秩序中的依附性地位。

根據陸媒報導，「國學風潮」近年來在中國流行，所謂的私塾或是國學養成班等社會培訓機構開始擅自招收適齡兒童、少年，並以培養女德等名義展開全日制培訓，以替代義務教育。教育部認為，這種做法將妨礙中國義務教育制度，危害國家和民族未來的利益。

《規定》除了禁止以國學名目傳授三從四德，還要求不得違法招收義務教育階段適齡兒童、少年進行全日制培訓，以替代實施義務教育；不得發布虛假招生簡章或廣告，誘導家長將適齡兒童、少年送入培訓機構，以替代接受義務教育；不得出現違反中國共產黨的教育方針和社會主義核心價值觀的培訓內容。