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巴基斯坦露天市場爆炸46死傷　傷者嘶吼求救：空氣瀰漫「人肉焦味」

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▲▼ 巴基斯坦12日一處露天市場發生爆炸，死亡人數已升至16人，另有30人受傷。（圖／路透）

▲ 目擊者稱，在爆炸發生後，空氣中充滿著黑煙，現場瀰漫一股「人肉燒焦」的刺鼻氣味。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

巴基斯坦西南部奎達市（Quetta）12日清晨一處露天市場驚傳爆炸，死亡人數已升至16人，另有30人受傷。警方表示，多數受害者為信奉伊斯蘭教什葉派（Shia）的少數民族哈札拉人（Hazaras）。目前尚未有組織出面宣稱犯案。

法新社報導，事件就爆發在12日清晨時分，當時一輛輛卡車把城外的蔬菜送進來，正待相關工作人員把蔬菜等貨品轉運至其他地點，市場人潮擁擠，但卻突然發生致命的爆炸事件。根據現場記者的說法，事發地點血肉四散，傷者尖叫嘶吼呼救。

「我當時正在把貨運到小卡車上，突然間聽到一聲巨響，那感覺就好像地震一般，接著我就跌倒了」，根據當時人在現場的20多歲的男子艾爾汗（Irfan Khan）的說法，當時空氣中充滿著黑煙，現場瀰漫一股「人肉燒焦」的刺鼻氣味，「我什麼也看不見，耳邊傳來其他人呼救的聲音，我也跟著大叫求救」，但他接著便失去意識，醒來的時候就已經在醫院接受治療。

目前當局已對此展開調查。警方表示，在16名罹難者當中，有多達8人是什葉派哈札拉人，其他死者身分則是一名保全以及數名市場工作人員。

▼ 影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：巴基斯坦,爆炸

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