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高學歷正妹坐「鮮紅賓士引擎蓋」吼：全新車故障只給換發動機？

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▲▼66萬賓士,OL,發動機,大吼,消費者權益。（圖／翻攝自梨視頻）

▲要價人民幣66萬的全新賓士。（圖／翻攝自梨視頻）

大陸中心／綜合報導

陝西西安一名擁有研究所學歷的女子日前花了人民幣66萬元（約新台幣300萬元）買了全新「紅色賓士跑車」，豈料車還「熱騰騰的」，連經銷店的大門都還沒出，就發生發動機漏油的狀況，而該賓士4S店家「只能提供免費換發動機」的說法，讓女子更加火大，乾脆就在店內「坐引擎蓋上討說法」。

女子提到，自己是受過文化教育的人，是「研究生畢業」，但這件事讓她覺得幾十年的教育受到「奇恥大辱」，「66萬買個車，1公里沒開，發動機漏油，讓我換發動機。」

女子說明，這輛紅色的賓士跑車連經銷商的大門都沒出，就出現發動機漏油的情況，向店家反映後卻被強迫接受「三包（在有效期限內同一故障問題修理超過5次才可換車）」，心中非常不滿，「給我的回答就是三包，大哥，我還沒開出門啊！」

▼女子說明，到店家內做這件事屬無奈之舉。（圖／翻攝自梨視頻）

▲▼66萬賓士,OL,發動機,大吼,消費者權益。（圖／翻攝自梨視頻）

女子批，經銷商沒有想要換車的誠意，經過這麼長的時間，卻只給出這樣令人心寒的答案，「我給你們講道理，你們說『給我3天時間』，我連續給了你五個3天『15天』，最後給我的方案是換我的發動機，15天你就是給我這個方案，你覺得我接受得了嗎？」

女子痛哭，這輛車是她30歲的生日禮物，沒想到卻遇到這樣的情況，「我今年過30歲，我們家人說『給你點錢買個好車』，我有個桑塔納（福斯，Volkswagen）開了5年；這是我第二輛車，大家都不願意有這個情況，你們不能這個樣子的。」

▼過30歲買台新車卻遇上這種事，女子情緒明顯失控。（圖／翻攝自梨視頻）

▲▼66萬賓士,OL,發動機,大吼,消費者權益。（圖／翻攝自梨視頻）

女子無奈道，自己研究所畢業，是有水準的人，「如果這事兒有得談我就不會做出這麼不要臉的事，我今天在這很丟人的你知道嗎？現在是網路社會，人家發到網上，我怎麼過？我今天這個臉我也不要了，我今天來之前我就做好心理準備，我就求一個說法。」

對此，店家表示，已經在第一時間與車輛出廠商進行回報，該問題在4月9日就與客戶商討出共識，達成和解的「方案」；至於方案的具體內容，店家則低調回應，「不方便告知」。

網友看完後一面倒對女子表示支持，「人不能太忍讓，不然別人覺得你好欺負」、「支持這位女士，車都沒有開出4SD店門就漏油。按照常理得給換一輛新車才對。估計最後4S店便宜個5萬元把這個車賣出去了」、「打給有關部門不接，要有關部門來幹嘛？這種坑人的店咋不查封？」

▼女子說，店家不斷要求「給我3天處理」，最後卻提出一個欺負人的方案。（圖／翻攝自梨視頻）

▲▼66萬賓士,OL,發動機,大吼,消費者權益。（圖／翻攝自梨視頻）

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關鍵字：賓士,奔馳,4S店,桑塔納福斯,福斯,Volkswagen,三包

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