為直播而生　三星推出Galaxy A80手機

▲Samsung Galaxy A80發表。（圖／翻攝自三星發表會直播，下同）

記者邱倢芯／綜合報導

在網速往上提升之後，許多直播主、網紅因而誕生；為此，三星電子推出新款中階智慧型手機Galaxy A80，專為直播時代中的活躍族群而打造。

三星認為，現在有愈來愈多人透過智慧型手機分享實時互動－捕捉真情流露的照片、串流直播影片，並藉由分享體驗而建立連結。目前世界的潮流正從「自拍時代」走向「直播時代」，在這個新時代中，人們建立了更多真實且深具意義的關係。

Galaxy A80將以多項令人驚艷的創新技術－包括引人入勝的全螢幕視覺體驗，三星首創的革命性翻轉鏡頭及智慧電池，在這波進化的浪潮中，扮演推波助瀾的角色。

三星電子總裁暨資訊與行動通訊事業部執行長高東真表示，三星秉持以消費者為中心的經營理念。並為現今消費者追求獨特的生活方式，量身打造個人化裝置。

Galaxy A系列龐大的陣容，為消費者提供各種不同的機型選擇，讓人人能從中選擇最符合切身需求的裝置，盡情投入所熱愛的事物中。Galaxy A80專為想在直播時代中，淋漓盡致展現自我的數位原生代，精心打造一系列的絕佳功能。

升降＋翻轉 讓人們無縫捕捉世界

Galaxy A80搭載三星首款翻轉鏡頭，當用戶在相機應用程式選擇自拍模式時，搭載三個鏡頭的相機組將自動從機背彈出並翻轉，創新的相機設計讓前後鏡頭共用一個相機組，用戶再也毋須擔心自拍的照片品質。

Galaxy A80 搭載4,800萬像素的主鏡頭，不論白天或黑夜，都能拍出色彩鮮明的照片。其3D景深鏡頭所搭載的即時景深預覽功能，能藉由掃描物體而獲得測量值和景深。此外，搭載媲美人眼視角的超廣角鏡頭，讓眼前美景一次盡收眼底，不必再為了拍攝全景照片，而小心翼翼的平移鏡頭。

Super Steady錄影模式能減少畫面晃動，協助用戶輕鬆捕捉專業級的動態影片。透過其他的智慧拍照功能，例如能辨識及強化多達30種場景的「場景智慧辨識」功能，以及能在按下快門之前，自動識別拍照失誤的「瑕疵檢測」功能，讓用戶再也不會錯失完美的鏡頭。

透過如此的升降與翻轉鏡頭技術設計，三星認為可讓人們體驗New Infinity Display帶來的遼闊視覺享受。Galaxy A80搭載6.7吋FHD + Super AMOLED顯示螢幕，完美呈現細膩生動的內容，讓用戶完全沈浸在遊戲、影片、照片和故事中。

搭配耳機或藍牙喇叭使用時，Galaxy A80所搭載的杜比環繞音效技術，將為用戶帶來一場360度環繞的聽覺盛宴。

高續航力讓你長時間保持串連

直播過程中，最怕遇到手機沒電的情況；而Galaxy A80搭載3,700mAh電池並支援25W閃充技術，讓用戶長時間維持串連，並藉由閃電般的充電速度，讓用戶有更多時間掌握手機，精彩生活不中斷。

Galaxy A80配備一顆智慧電池，能學習用戶的日常作息和應用程式的使用模式，據以優化電池的續航表現。為獲得最佳的性能表現，智慧電池將發揮最佳的能效。

據了解，Galaxy A80共推出三款顏色供選購：天使金、幻影白和魅影黑。機身顏色更隨著不同角度的光線反射而有所不同，天使金閃耀著粉色光彩，而幻影白則以藍色點綴。