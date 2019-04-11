女性兼顧家庭也能勇敢追夢　專訪窩們Womanspace創辦人劉嘉玲

▲ 「窩們 Women Space」共同空間計畫主持人劉嘉玲 Vita。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

台灣每三家中小企業，便有一家為女性企業，Facebook 看見女性的崛起，在台推動 #SheMeansBusiness 計畫已經近四年多時光，《ETtoday新聞雲》特別專訪到了專為女性打造友善的工作環境「窩們 Women Space」共同空間計畫主持人劉嘉玲 Vita，聊聊關於女性創業的心路歷程。

劉嘉玲 Vita 在過去是專業的品牌行銷主管，目前是窩們 Wamanspace 女性共同計劃主持人，同時也是兩個孩子的母親。Vita 說，當初為了給孩子更好的環境，最後毅然選擇了離開職場，將重心全數放在家庭上，重新將生活重心放在孩子身上的 Vita，看似照顧了與孩子之間的關係，但卻也失去了自我。

眼見越來越多一般在職女性所面臨家庭和工作無法平衡的困境，許多職業媽媽為了陪伴孩子離開職場，打造像窩們這樣能夠陪伴女性追夢的工作空間變成了 Vita 的目標與願景， 希望藉由窩們的力量，幫助更多女性勇敢追逐夢想。

專為女性打造的圓夢空間

窩們是台灣第一個專為女性打造的圓夢空間，不分身分、年紀、職別，希望鼓勵女性，追求家庭與自我之間實現平衡，讓女性們打破工作與生活的界線，共同學習新知、交流並尋找靈感。

窩們在 2017 年四月正式成立 Facebook 專頁，直到 2018 年才終於正式在台北市區落腳，Vita 說最初一開始的想法是希望能夠找到一樓、並且寬敞的空間，但由於房租成本實在是太高，再加上當時不太確定市場可能性，所以只好退回來尋找一樓以上的空間。

環顧窩們整體空間環境，除了一般的桌椅、沙發工作區之外，還有像是廚房、韻律空間等配置，加上整個窩們的空間設計是以彈性運用作為核心概念，可以隨時因應不同的情境需求來變換空間配置。

▲▼ 窩們工作空間一隅。（圖／記者樓菀玲攝）



窩們的立場是鼓勵女性勇敢追夢，Vita 認為追求自我的形式有很多種，只要是讓我們有「自我的存在」就是最好的方式。

台灣創業風氣近幾年來越來越盛行，像 Facebook 這樣的平台本身就是在幫助創業者創造各種事情，共享概念加上許多不錯的工作機會陸續出現，開始有越來越多的新創公司誕生。

以前在公司行號上班可以看到所謂的「未來」，但也相當侷限，很多人在放掉原有的身份之後，才終於發現有很多事情可以嘗試。

窩們鼓勵會員有想法都可以嘗試，Vita 說：「很多人踏出去創業之前都會很擔心，但其實當你真正踏出去之後，也許可能會得到更多以前所沒有的經驗。」

運作模式強調「大家共好」

目前窩們很多會員都是以微型創業為主，以窩們的立場當然是很喜聞樂見，也相當支持，然而像這樣的新創公司本身卻沒有什麼資源可以發揮，因此彼此之間共同打造商業模式大於賺錢，並且藉由尋找定位來彼此專業交換，建立所謂的大家「共好」狀態。

▲ 來自各行各業的女性工作者往往會藉由合作的方式來進行專業交換。（圖／記者樓菀玲攝）

窩們有很多來自各行各業的會員，大家因共同理念聚集在此，發揮長處彼此交換專業，例如插花老師找烹飪老師一起合作，讓工作者之間從彼此合作關係變成合夥人。

未來窩們會有很多線上線下整合計畫，也會有一些生態概念咖啡店的專案要跑，集結每一個工作者的力量把資源串在一起，真正實踐所謂的追求夢想。

現在由於創業風氣盛行，所以很多中階主管、有想法的上班族，又或者是畢業生都選擇出來創業，以現在這個年代來說，創業的人雖然有很多機會，但是反過來說成功率卻相當低，只有 10% 左右的新創公司有辦法撐過三年。

▲ Vita 認為打造商業模式的優先度大於能否賺錢。（圖／記者樓菀玲攝）

早期的工作者聚會活動都是由窩們主導，以過去來說，之前窩們固定會在每一個月舉辦一次聚會，而這樣的傳統延續下來，現在的窩們已經不太主動發起活動，因為在此之後，會員在這樣固定的運作模式之下，會知道自己要做什麼、也會主動發起活動。

「這地方為什麼會存在，」Vita 說，正因為每個品牌、每個產品背後有故事，「如果消費者知道他有故事，你就會對他有不一樣的認識。」