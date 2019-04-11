　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

女性兼顧家庭也能勇敢追夢　專訪窩們Womanspace創辦人劉嘉玲

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

專訪窩們Womanspace創辦人劉嘉玲（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 「窩們 Women Space」共同空間計畫主持人劉嘉玲 Vita。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

台灣每三家中小企業，便有一家為女性企業，Facebook 看見女性的崛起，在台推動 #SheMeansBusiness 計畫已經近四年多時光，《ETtoday新聞雲》特別專訪到了專為女性打造友善的工作環境「窩們 Women Space」共同空間計畫主持人劉嘉玲 Vita，聊聊關於女性創業的心路歷程。

劉嘉玲 Vita 在過去是專業的品牌行銷主管，目前是窩們 Wamanspace 女性共同計劃主持人，同時也是兩個孩子的母親。Vita 說，當初為了給孩子更好的環境，最後毅然選擇了離開職場，將重心全數放在家庭上，重新將生活重心放在孩子身上的 Vita，看似照顧了與孩子之間的關係，但卻也失去了自我。

眼見越來越多一般在職女性所面臨家庭和工作無法平衡的困境，許多職業媽媽為了陪伴孩子離開職場，打造像窩們這樣能夠陪伴女性追夢的工作空間變成了 Vita 的目標與願景， 希望藉由窩們的力量，幫助更多女性勇敢追逐夢想。

專為女性打造的圓夢空間

窩們是台灣第一個專為女性打造的圓夢空間，不分身分、年紀、職別，希望鼓勵女性，追求家庭與自我之間實現平衡，讓女性們打破工作與生活的界線，共同學習新知、交流並尋找靈感。

窩們在 2017 年四月正式成立 Facebook 專頁，直到 2018 年才終於正式在台北市區落腳，Vita 說最初一開始的想法是希望能夠找到一樓、並且寬敞的空間，但由於房租成本實在是太高，再加上當時不太確定市場可能性，所以只好退回來尋找一樓以上的空間。

環顧窩們整體空間環境，除了一般的桌椅、沙發工作區之外，還有像是廚房、韻律空間等配置，加上整個窩們的空間設計是以彈性運用作為核心概念，可以隨時因應不同的情境需求來變換空間配置。

專訪窩們Womanspace創辦人劉嘉玲（圖／記者樓菀玲攝）

▲▼ 窩們工作空間一隅。（圖／記者樓菀玲攝）

專訪窩們Womanspace創辦人劉嘉玲（圖／記者樓菀玲攝）

窩們的立場是鼓勵女性勇敢追夢，Vita 認為追求自我的形式有很多種，只要是讓我們有「自我的存在」就是最好的方式。

台灣創業風氣近幾年來越來越盛行，像 Facebook 這樣的平台本身就是在幫助創業者創造各種事情，共享概念加上許多不錯的工作機會陸續出現，開始有越來越多的新創公司誕生。

以前在公司行號上班可以看到所謂的「未來」，但也相當侷限，很多人在放掉原有的身份之後，才終於發現有很多事情可以嘗試。

窩們鼓勵會員有想法都可以嘗試，Vita 說：「很多人踏出去創業之前都會很擔心，但其實當你真正踏出去之後，也許可能會得到更多以前所沒有的經驗。」

運作模式強調「大家共好」

目前窩們很多會員都是以微型創業為主，以窩們的立場當然是很喜聞樂見，也相當支持，然而像這樣的新創公司本身卻沒有什麼資源可以發揮，因此彼此之間共同打造商業模式大於賺錢，並且藉由尋找定位來彼此專業交換，建立所謂的大家「共好」狀態。

專訪窩們Womanspace創辦人劉嘉玲（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 來自各行各業的女性工作者往往會藉由合作的方式來進行專業交換。（圖／記者樓菀玲攝）

窩們有很多來自各行各業的會員，大家因共同理念聚集在此，發揮長處彼此交換專業，例如插花老師找烹飪老師一起合作，讓工作者之間從彼此合作關係變成合夥人。

未來窩們會有很多線上線下整合計畫，也會有一些生態概念咖啡店的專案要跑，集結每一個工作者的力量把資源串在一起，真正實踐所謂的追求夢想。

現在由於創業風氣盛行，所以很多中階主管、有想法的上班族，又或者是畢業生都選擇出來創業，以現在這個年代來說，創業的人雖然有很多機會，但是反過來說成功率卻相當低，只有 10% 左右的新創公司有辦法撐過三年。

專訪窩們Womanspace創辦人劉嘉玲（圖／記者樓菀玲攝）

▲ Vita 認為打造商業模式的優先度大於能否賺錢。（圖／記者樓菀玲攝）

早期的工作者聚會活動都是由窩們主導，以過去來說，之前窩們固定會在每一個月舉辦一次聚會，而這樣的傳統延續下來，現在的窩們已經不太主動發起活動，因為在此之後，會員在這樣固定的運作模式之下，會知道自己要做什麼、也會主動發起活動。

「這地方為什麼會存在，」Vita 說，正因為每個品牌、每個產品背後有故事，「如果消費者知道他有故事，你就會對他有不一樣的認識。」

ET快訊
許瑋甯「點讚阿六仔貼文」陸網友揚言封殺！認錯：兩岸一家人

關鍵字：Facebook,Womanspace

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

女性兼顧家庭也能勇敢追夢　專訪窩們Womanspace創辦人劉嘉玲

外媒評21世紀最糟糕手機　HTC、黑莓、微軟皆上榜

三星發表「翻轉鏡頭」新機　Galaxy A80帶來嶄新大螢幕體驗

為直播而生　三星推出Galaxy A80手機

快40倍都假的　南韓5G網速「才比4G快4倍」

NOVA情報誌／極限輕薄 「型」動新紀元！

Google Pixel雖獲市場好評　卻無法打動果粉跳槽

OPPO Reno手機4月下旬台灣亮相　即日起可登記搶購

現場直擊／OPPO Reno加推5G版　5月瑞士率先發售

現場直擊／Reno手機上海發表　鯊魚鰭前鏡頭最吸睛

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

要用新電腦拍照卻「按到錄影」　可愛老夫妻螢幕前尷尬笑僵XD

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

朴有天否認吸毒：我被誤會了！　自爆患憂鬱症「靠安眠藥入眠」

曾放棄人生被重度腦麻兒「踢醒」　母幫他化身魯夫完賽67場馬拉松

熬夜體重暴增、記憶力受損　超過23點才睡6系統全爛光！

女性兼顧家庭也能勇敢追夢　專訪窩們Womanspace創辦人劉嘉玲

外媒評21世紀最糟糕手機　HTC、黑莓、微軟皆上榜

三星發表「翻轉鏡頭」新機　Galaxy A80帶來嶄新大螢幕體驗

為直播而生　三星推出Galaxy A80手機

快40倍都假的　南韓5G網速「才比4G快4倍」

NOVA情報誌／極限輕薄 「型」動新紀元！

Google Pixel雖獲市場好評　卻無法打動果粉跳槽

OPPO Reno手機4月下旬台灣亮相　即日起可登記搶購

現場直擊／OPPO Reno加推5G版　5月瑞士率先發售

現場直擊／Reno手機上海發表　鯊魚鰭前鏡頭最吸睛

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

圖／包圍李進勇！　國民黨立委痛批：接中選會主委「助紂為虐」

林石化回鍋國防醫學院院長？嚴德發：僅是回去幫忙

洗髮精也有經典款！AVEDA純香系列熱賣30年　變身無矽靈

六輕台化三廠管線洩漏氣爆　沈榮津：已組專案小組調查

六輕管線洩漏逾4小時都沒通報　環保署：有無延遲地方要確認

碩士男噁戀「樓上女房客」！偷拿鞋櫃鑰匙進門　高潮狂噴衣服上

澡堂滿池黃色小鴨！女生效率裝盆收整齊　男生祭壇式擺法笑翻老闆

女同學露背「大秀紫色蕾絲綁繩」　正面照曝光！是白皙電眼妹

蔡依林「折手舞」怎麼來的？美劇史上最多跨性別演員就看這部

駕駛囂張點菸...下秒加油站員工 「滅火器狂噴」霸氣舉動網全讚翻

3C家電熱門新聞

果粉快更新！LINE新截圖密技..

Galaxy A80能翻轉鏡頭..

快40倍都假的　南韓5G網速才..

實用！4月冷氣優惠10大廠全攻..

外媒評21世紀最糟糕手機　HT..

Google Pixel雖獲好..

OPPO全新系列手機Reno今..

遠傳推599上網、網內互打雙吃..

Type-C可盲插、纖薄、傳輸..

NIKON入門單眼D3200實..

為直播而生　三星推出Galax..

三星表Galaxy Note1..

OPPO Reno手機4月下旬..

新iPhone遭爆將有兩款搭載..

更多熱門

相關新聞

美國人不滿科技巨頭　卻反對拆分

美國參議員伊莉莎白．華倫（Elizabeth Warren）提出了打破大型科技公司的提議，但被絕大多數美國人反對。根據民調顯示，雖然大多數美國人不信任科技巨頭，但他們仍然不希望這些大公司被分拆。

臉書又出包！　5.4億用戶資訊外流

臉書新設新聞頁籤　今年底前上線

Messenger也推特定訊息回覆功能

青少年FB分享紐國槍擊直播遭起訴

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 高圓圓 日本新年號 米其林指南 地震 王令麟 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

約會求男友拍照！她一看差點昏倒

老公月薪4萬　幼稚園學費18.6萬

快儲水！台中12日晚上10點起停水23hrs

他忘關行車紀錄器　拍下老婆爆開洋裝偷情

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩

大陸小學數學題讓家長老師戰翻

捕到野生大龍蝦　潛水員秒丟海裡

小雲寶寶露胸道歉！泳衣雪白8字型擠炸

熊熊被問懷孕下意識脫口「張立東的」！

被連潑2次「熱血豆漿」！輔大女一身體液求員警擦拭…

阿伯吼「這是博愛座」　正義哥飆罵：你是在靠X

拖板車輾斃騎士　監視畫面曝光

她當年最愛「華華和宗迪」釣出一票妹子

手機永遠靜音的4大星座！

更多

最夯影音

更多

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面