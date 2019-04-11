　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

織紋螺含「石房蛤毒素」一顆致命　2歲男童誤食全身癱瘓

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼織紋螺內含神經毒，小小一顆就能致命。（圖／翻攝自海峽導報）

▲織紋螺表面呈現「織布」圖案，螺口有白圈。（圖／翻攝自海峽導報）

大陸中心／綜合報導

廈門是海洋與漁業局9日提醒，每年4月到9月是織紋螺的汛期（產季），同時也是毒性最強的時間，可能含有複合性毒素，食用後可能引起頭暈、嘔吐等症狀，嚴重者可能成為植物人、甚至致死，請勿前往海邊採捕、販售與食用織紋螺，以免發生意外。2015年5月，莆田一2歲男童吃織紋螺後中毒成為植物人。

據介紹，織紋螺又稱為海絲螺、海獅螺、麥螺或白螺，有些地方稱作割香螺、小黃螺、甲錐螺，一般生活在近海礁石附近與泥沙中，外型特徵為長度1到2公分、寬0.5到1公分尾端尖細、且表面分布1到3條紫褐色或紅黃色螺帶，呈現類似「織布」的形狀。

織紋螺本身含有「石房蛤毒素」，與河魨毒素同屬麻痺性神經毒，煮沸、醃漬與日曬都不能去除毒性，潛伏期為5分鐘到4個小時不等，是名符其實的「餐桌殺手」。

▼織紋螺內含神經毒，小小一顆就能致命。（圖／翻攝自海峽導報）

▲▼織紋螺內含神經毒，小小一顆就能致命。（圖／翻攝自海峽導報）

據悉，石房蛤毒素食用後可能引起頭暈、嘔吐、嘴唇、手指麻木等中毒等中毒症狀，目前尚未出現能夠針對該毒素的特效藥，只能透過催吐、排泄、洗胃等方法降低吸收量。據專家介紹，石房蛤毒素對人體的經口致死量為0.54到0.9毫克，只要小小一顆就可能致命。

此外，織紋螺以藻類與有機碎屑為食，本身對藻類、河魨毒素的匯聚能力極強，且不會透過代謝排出體外；也就是說，只要海洋內存在零星的有毒藻類與有機物，它就可能含有石房蛤毒素、河魨毒與膝溝藻毒素等劇毒。

對此，大陸頒布相關政策，禁止任何食品生產經營單位採購、加工和銷售織紋螺；但仍有貪口的沿海居民採捕誤食後，發生中毒或死亡的情形。2015年5月，莆田一2歲男童吃織紋螺後中毒成為植物人。

ET快訊
撞2000萬賓利！他認了「我在滑手機」代價破百萬

關鍵字：河魨毒素,石房蛤毒素,河純毒,織紋螺,燒酒螺,膝溝藻毒素,餐桌殺手

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

花8元「鈔票疊成山+美女叫床」　客製網站滿足炫富需求

織紋螺含「石房蛤毒素」一顆致命　2歲男童誤食全身癱瘓

軍機越線國台辦反嗆我「不要玩火」　陸委會：侵台的頑固狡辯

小屁孩扳開電梯門！電梯「秒墜落地下2樓」她秒胸悶嚇傻　驚悚影片曝光

戈壁石畫出林黛玉「雲髻埋紅花」　盛愛萍：它是文化載體

影／「放學了」竟失效...4歲蘋果娃開嘴「狂點頭」　網笑歪：小時候的自己

習近平提探索兩制台灣　香港學者：不排除武力解決

【家有兩岸情】從水墨到動漫　劉修齊立志發揚中華文化

華聞快遞／廣東省中職學校444所　2018年就業率97.91%

華融醜聞又一爆！黃新妻：他有60位情人還不斷嫖妓

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

要用新電腦拍照卻「按到錄影」　可愛老夫妻螢幕前尷尬笑僵XD

曾放棄人生被重度腦麻兒「踢醒」　母幫他化身魯夫完賽67場馬拉松

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

熬夜體重暴增、記憶力受損　超過23點才睡6系統全爛光！

吳謹言、洪堯「親密合照」再外流！　2月否認秘戀後...手滑PO照秒刪

花8元「鈔票疊成山+美女叫床」　客製網站滿足炫富需求

織紋螺含「石房蛤毒素」一顆致命　2歲男童誤食全身癱瘓

軍機越線國台辦反嗆我「不要玩火」　陸委會：侵台的頑固狡辯

小屁孩扳開電梯門！電梯「秒墜落地下2樓」她秒胸悶嚇傻　驚悚影片曝光

戈壁石畫出林黛玉「雲髻埋紅花」　盛愛萍：它是文化載體

影／「放學了」竟失效...4歲蘋果娃開嘴「狂點頭」　網笑歪：小時候的自己

習近平提探索兩制台灣　香港學者：不排除武力解決

【家有兩岸情】從水墨到動漫　劉修齊立志發揚中華文化

華聞快遞／廣東省中職學校444所　2018年就業率97.91%

華融醜聞又一爆！黃新妻：他有60位情人還不斷嫖妓

小雲寶寶露胸道歉！泳衣「雪白8字型擠炸」嬌喊：發熱暈暈　誠意被網讚爆

汪瞇眼監工超豪華狗窩　完成照驚呆網「有電視！比我房間還高級」

約會吃牛排求男友拍照！她被特寫「T恤撐爆」掉出螢幕　一看照片傻了

中職／王溢正開季連3場優質　洪總：本來可以3勝

半甲男嗆前女友是「ＯＯ」！遭11人砍「右腿見骨」狂喘氣…朋友落跑目睹全程

中職／輸球滋味不好受　藍寅倫：老天爺會還我們

黃金貴賓怪癖…偷東西陪睡　順手牽花生醬、骨頭「好好聞才睡得著」

善心郵差送信順便請汪吃零食　第一次收到牠回信…卻也是最後一次

花8元「鈔票疊成山+美女叫床」　客製網站滿足炫富需求

織紋螺含「石房蛤毒素」一顆致命　2歲男童誤食全身癱瘓

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

大陸熱門新聞

他忘關行車紀錄器　拍下老婆爆開..

小屁孩扳開電梯門！秒墜落地下2..

床的世界、和成研發長照產品登陸

他發現漢代陵墓後20年「邊住邊..

千人排IKEA　Off-Whi..

炫富網站花8元「鈔票疊成山+美..

女學生上課拍「炫腰背影照」！

織紋螺含「石房蛤毒素」一顆能致..

國台辦嗆蔡　陸委會：侵台的狡辯

火車「熱褲妹」猛伸辣腿！他羞炸

耳念珠菌致死率60%　大陸已確..

醉男1485元買彩券　中了48..

國台辦：不許任何人一邊在陸賺錢..

電蚊拍驚見密集綠卵！他秒露「啪..

更多熱門

相關新聞

大型魚的肝臟別吃　專家告訴你原因

天然食物真的最安全嗎？台灣生命科學會今（9）日舉辦「食品中微生物及天然毒素危害性」記者會，傳授天然毒素食品攻防數。台灣海洋大學食品科技學系黃登福教授表示，海洋生物中的天然毒素，以河魨毒素及麻痺性貝毒最常見，而大型魚類的維他命A濃度極高，若食用超過3公斤以上大型魚類的肝臟，恐出現頭痛、腦脹、嘔吐等維他命A中毒症狀。

長大不敢吃？超噁傳說打趴燒酒螺

北關奇景　寄居蟹拖燒酒螺趴趴走

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 高圓圓 日本新年號 米其林指南 地震 王令麟 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

捕到野生大龍蝦　潛水員秒丟海裡

老公月薪4萬　幼稚園學費18.6萬

他忘關行車紀錄器　拍下老婆爆開洋裝偷情

快儲水！台中12日晚上10點起停水23hrs

熊熊被問懷孕下意識脫口「張立東的」！

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩

阿伯吼「這是博愛座」　正義哥飆罵：你是在靠X

人類史上第一張「黑洞照片」曝光

手機永遠靜音的4大星座！

被連潑2次「熱血豆漿」！輔大女一身體液求員警擦拭…

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」女人排隊被睡

林明禎驚險走光！「E級渾圓形狀全都露」

好老公才有5大完美面相！男友上榜沒

即／選總統？廖達琪：韓國瑜說NO

男下體爆長「花狀腫瘤」！醫傻：末期了

更多

最夯影音

更多

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面