織紋螺含「石房蛤毒素」一顆致命　2歲男童誤食全身癱瘓

▲織紋螺表面呈現「織布」圖案，螺口有白圈。（圖／翻攝自海峽導報）



大陸中心／綜合報導

廈門是海洋與漁業局9日提醒，每年4月到9月是織紋螺的汛期（產季），同時也是毒性最強的時間，可能含有複合性毒素，食用後可能引起頭暈、嘔吐等症狀，嚴重者可能成為植物人、甚至致死，請勿前往海邊採捕、販售與食用織紋螺，以免發生意外。2015年5月，莆田一2歲男童吃織紋螺後中毒成為植物人。

據介紹，織紋螺又稱為海絲螺、海獅螺、麥螺或白螺，有些地方稱作割香螺、小黃螺、甲錐螺，一般生活在近海礁石附近與泥沙中，外型特徵為長度1到2公分、寬0.5到1公分尾端尖細、且表面分布1到3條紫褐色或紅黃色螺帶，呈現類似「織布」的形狀。

織紋螺本身含有「石房蛤毒素」，與河魨毒素同屬麻痺性神經毒，煮沸、醃漬與日曬都不能去除毒性，潛伏期為5分鐘到4個小時不等，是名符其實的「餐桌殺手」。

▼織紋螺內含神經毒，小小一顆就能致命。（圖／翻攝自海峽導報）



據悉，石房蛤毒素食用後可能引起頭暈、嘔吐、嘴唇、手指麻木等中毒等中毒症狀，目前尚未出現能夠針對該毒素的特效藥，只能透過催吐、排泄、洗胃等方法降低吸收量。據專家介紹，石房蛤毒素對人體的經口致死量為0.54到0.9毫克，只要小小一顆就可能致命。

此外，織紋螺以藻類與有機碎屑為食，本身對藻類、河魨毒素的匯聚能力極強，且不會透過代謝排出體外；也就是說，只要海洋內存在零星的有毒藻類與有機物，它就可能含有石房蛤毒素、河魨毒與膝溝藻毒素等劇毒。

對此，大陸頒布相關政策，禁止任何食品生產經營單位採購、加工和銷售織紋螺；但仍有貪口的沿海居民採捕誤食後，發生中毒或死亡的情形。2015年5月，莆田一2歲男童吃織紋螺後中毒成為植物人。