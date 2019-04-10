二度幽會美魔女被抓包　王世堅怒斥：沒有人性到極點

▲王世堅（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市議員王世堅10日被狗仔踢爆，又與去年被抓包幽會的美魔女乘車共遊。對此，王世堅下午受訪時火氣相當大，不滿表示狗仔變本加厲，「把一切的這種偷拍、跟蹤，耗在我身上值得嗎？」，直言對方是認識二十幾年的朋友，且該女為單親媽，獨自照顧全殘的兒子，相當辛苦；王世堅還嗆，狗仔沒有人性到極點，「神經病，那就是沒能力，去做狗仔就是沒能力，夏夕夏景（台語，意指丟臉）。」

「我覺得很無聊。」王世堅受訪時說，不要為了打擊他把這一位女士曝光，你衝著我，不要去傷害別人。王世堅說，該位女性是認識二十幾年的朋友，這件事情被揶揄的時候就有講不要這樣子，沒想到現在變本加厲，「把一切的這種偷拍、跟蹤，耗在我身上值得嗎？我相信他如果跟到這麼細，應該跟我相當一段時間，他也檢舉叫交警來開單，叫交警把我開單拖吊，我都認了。」

王世堅表示，狗仔問到當天在車上吃東西，「對，她是我長年的朋友，她會有很多事情跟我訴苦或著請託我，大同區是美食的故鄉，她跟我沿路談事情，沿路下車買東西給我吃」；王世堅說，自己忙到沒吃飯，禮貌上她買東西給我吃有什麼不對？有什麼不對？有必要這樣子嗎？

「不要去傷害這樣一位無辜的女士，該女士是單親媽嗎，獨自照顧她全殘的小孩。」王世堅說，自己住處離三總比較近，當時是拿導尿管交給她。而該女士的摩托車，壞在高速公路旁邊有一個包公廟，「她的摩托車壞在那邊，我載她去談完事情之後他就下車騎車走，就這樣」；王說，隨後就回議會拿資料，就回家，「我沒有義務跟狗仔解釋什麼，每個人有自己的行動自由，我沒有做什麼傷天害理的事情，不是這樣嗎？」

「我一再跟狗仔講，不要讓這位單親媽媽曝光，因為他小孩全殘。」王世堅說，那天在跟該女子談的是病友的家屬要去抗議，因為她們的外傭5月10日要回去，每1、2年都會發生這種事情，都會有空窗期好幾個月沒有辦法照顧，

所以他們就響應外傭雇主的聯盟，要把遇到的困境看怎麼透過聯署把心聲講出來，自己只是跟她講一些見解。

「我上次就跟狗仔說不要這樣子，你工作是狗仔，可是你總有人性吧？你也有朋友吧，我也可以交朋友吧？」王世堅說，該女士是他二十幾年的朋友，這單親媽媽跟兒子兩人相依為命，「你今天為了弄我去曝光她，你是要怎樣？」，痛批實在沒有人性到極點，你是在幫柯文哲、幫我的敵對的陣營來教訓我嗎？你這麼無聊嗎？