10年前課輔班弱勢兒　回班成照顧員好暖心

新竹市長林智堅關懷課輔班33位孩童學習現況▲。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導



新竹市長林智堅日前前往社團法人台灣耕心書院文教協會位於南寮國小的課後照顧班，一一關懷課輔班的33位孩童學習現況，其中課輔班有一位21歲照顧員小秀，10多年前即受到協會課輔班的幫助，如今回來幫忙照顧輔導學童，「小時候是老師關懷我，現在也想將這樣的溫暖與愛傳遞給其他孩子」；林智堅市長也致贈每人一組水彩及一盒甜甜圈，現場孩子笑的合不攏嘴，與課輔班的孩子共同度過一個愉快的午後時光。

社團法人台灣耕心書院文教協會的課輔班以南寮國小為主要服務據點，協會創辦人賴福鑑先生以「輔家庭所不足，廣學校所不及」的理念開辦課輔班，熱心照顧教導弱勢家庭孩童，每天固定由2名老師於課輔班內指導一至六年級共44名孩童進行課業輔導與品格教育，寒暑假期間也沒有間斷，社會處也定期給予補助，共同照顧竹市的弱勢孩童。

林智堅表示，肯定協會創辦人賴福鑑總幹事深耕多年，並感謝協會夥伴的付出，讓有需要的孩子們在求學過程與成長階段，能得到妥適的照顧與滿滿的愛；賴福建向林智堅介紹自己非常喜愛小孩與動物，因此想要在能力所及之處，幫助需要照顧的弱勢學童，林智堅笑著說，他與總幹事志同道合，一樣喜愛小孩與動物，並詢問協會在課輔班方面有無需要市府協助之處，現場責成社會處務必提供協會必要的幫助，讓協會可以無後顧之憂繼續照顧弱勢學童。

林智堅逐桌一一與33位孩子互動聊天，關心大家的近況，孩子也大方向市長介紹自己手中的畫作，現場笑聲不斷，訪視尾聲，林智堅準備每人一組水彩與一盒甜甜圈，孩子接過難得可以吃到的知名甜甜圈都開心得合不攏嘴，共同度過一個難得而開心的午後。

課輔班中有個身影經常穿梭孩子身邊，低頭注視孩子們書寫作業情形，她是21歲的小秀(化名)，10多年前從小學一年級就進班，持續接受協會協助與輔導課業，受家庭因素影響，她從小沒辦法像一般孩子一樣享有無憂慮的童年，當時賴福鑑總幹事為避免小秀可能產生的學習偏差行為或中輟，小學畢業後依然不斷鼓勵她致力學習至高中畢業。

小秀出社會後感激協會陪伴她度過辛苦的童年，這些受人幫助的點滴，造就她希望將過去受到的協助與支持化為現在助人的力量，選擇重返協會幫忙，小秀說：「小時候老師怎麼關懷我，現在我長大了，我也希望能夠有這樣的機會把以前所獲得的溫暖與愛心，散播給其他孩子。」

新竹市政府社會處長李季縈表示，協會扎根南寮地區的課輔班多年，在孩子生命歷程，扮演亦師亦友亦父母的多元角色，每當發現有家長因工作無法準時下班接送孩子時，工作夥伴會一直陪伴到家長來接送，今年協會開辦「新光計畫」，與學校附近之自助餐店合作供餐，讓孩子能溫飽，也讓家長能安心工作。

市政府各局處也共同提供各層面的協助，結合民間之力共同照顧竹市弱勢孩童，如社會處每學期補助耕心書院文教協會課輔班部分經費以及弱勢學童生活扶助，教育處提供學費與營養午餐減免，透過跨局處協力希望可以讓孩子生活上免除困擾，安心求學、成長。

社會處表示，照顧弱勢家庭需要政府、民間社團、企業、商家齊心協力發揮愛心，市府對於各界的付出一己之力深表感謝，也盼藉此期待號召更多團體或個人的加入，為這個幸福城市盡一份心力，讓城市每個家庭的孩子都有機會參與不同活動，感受愛和溫暖。